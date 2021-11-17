Koronaya yakalandı, babası evden kovdu, intihar etti - Son Dakika

Adana'da kredi kartı borcu bulunan ve ardından da koronavirüse yakalanan genç, babası tarafından evden kovulunca ormanlık alanda intihar etti.

GÜVENLİK EKİPLERİ BULDU

Dün saat 12.30 sıralarında Çukurova Üniversitesi kampüsünde bulunan anaokulu karşısındaki ormanlık alandadolaşan güvenlik görevlileri, çalılıkların arasında bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık görevlileri, başından tabancayla vurulduğu saptanan Akın Çiftçi'nin (26), hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri, Çiftçi'nin cesedinin yanında seccade ve tabanca buldu.

"BAŞIMIZA BİR SÜRÜ DERT AÇTI"

Polisin çağırmasıyla olay yerine gelen baba Osman Çiftçi (59), "67 bin TL kredi kartı borcu vardı. Korona da olunca evden kovdum. Oğlum, başımıza bir sürü dert açtı. Evden gittikten sonra da bir daha görmedim" dedi. Olay yerindeki incelemenin ardından Akın Çiftçi'nin cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.