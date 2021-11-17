Üye Girişi
Koronaya yakalandı, babası evden kovdu, intihar etti - Son Dakika

Koronaya yakalandı, babası evden kovdu, intihar etti

17.11.2021 11:12

Adana'da koronavirüse yakalandıktan sonra babasının evden kovduğu Akın Çiftçi adlı genç, ormanlık alanda intihar etti. Olaydan sonar açıklama yapan baba Osman Çiftçi, "67 bin TL kredi kartı borcu vardı. Korona da olunca evden kovdum" diye konuştu.

Adana'da kredi kartı borcu bulunan ve ardından da koronavirüse yakalanan genç, babası tarafından evden kovulunca ormanlık alanda intihar etti.

GÜVENLİK EKİPLERİ BULDU

Dün saat 12.30 sıralarında Çukurova Üniversitesi kampüsünde bulunan anaokulu karşısındaki ormanlık alandadolaşan güvenlik görevlileri, çalılıkların arasında bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık görevlileri, başından tabancayla vurulduğu saptanan Akın Çiftçi'nin (26), hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri, Çiftçi'nin cesedinin yanında seccade ve tabanca buldu.

"BAŞIMIZA BİR SÜRÜ DERT AÇTI"

Polisin çağırmasıyla olay yerine gelen baba Osman Çiftçi (59), "67 bin TL kredi kartı borcu vardı. Korona da olunca evden kovdum. Oğlum, başımıza bir sürü dert açtı. Evden gittikten sonra da bir daha görmedim" dedi. Olay yerindeki incelemenin ardından Akın Çiftçi'nin cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kahreden olay! Koronaya yakalanınca babasının evden kovduğu genç intihar etti
Kahreden olay! Koronaya yakalanınca babasının evden kovduğu genç intihar etti
Kahreden olay! Koronaya yakalanınca babasının evden kovduğu genç intihar etti
Koronaya yakalandı, babası evden kovdu, intihar etti

Koronavirüs, Kredi Kartı, İntihar, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Koronaya yakalandı, babası evden kovdu, intihar etti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Silahlı çatışma, hem de İstanbul'un göbeğinde 11:19 Silahlı çatışma, hem de İstanbul'un göbeğinde Dış borç stoku geçen aya göre attı: 124,4 milyar dolar 11:16 Dış borç stoku geçen aya göre attı: 124,4 milyar dolar Fenerbahçeli Samatta rehin alındı 10:43 Fenerbahçeli Samatta rehin alındı
Kılıçdaroğlu ile montunu yere seren esnafın diyaloğu gündem oldu 10:42 Kılıçdaroğlu ile montunu yere seren esnafın diyaloğu gündem oldu Başak Cengiz'in katili hakkında savcıdan çarpıcı karar! 10:39 Başak Cengiz'in katili hakkında savcıdan çarpıcı karar! Aleyna Tilki Cinsel İstismara Uğradığını itiraf etti 10:14 Aleyna Tilki Cinsel İstismara Uğradığını itiraf etti
Son Dakika! Dolar ve altından rekor seviye 10:02 Son Dakika! Dolar ve altından rekor seviye İktidar partisinde yeni strateji ekibi: İşte o 6 isim 08:09 İktidar partisinde yeni strateji ekibi: İşte o 6 isim

Son Dakika Haberleri
11:15 Dış borç stoku geçen aya göre attı: 124,4 milyar dolar
11:14 Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yuhalatmadı: Yapmayın
11:12 Koronaya yakalandı, babası evden kovdu, intihar etti
10:43 Fenerbahçeli Samatta rehin alındı
10:42 Kılıçdaroğlu ile montunu yere seren esnafın diyaloğu gündem oldu
10:42 Son Dakika: Sınır hattı alev alev! Ermenistan sınırındaki çatışmada 7 Azerbaycan askeri şehit oldu, 10 yaralı var
10:41 Merve Boluğur'un paylaştığı video kafaları karıştırdı
10:34 Zorunlu Deprem Sigortası bulunan meskenler için azami teminat tutarı yükseltildi
10:31 Dünya Kupası'nın geliri kasamızı dolduracak!
10:29 Ferdi Tayfur 76 yaşında: Doğum gününe özel video
Önce konserde hayranının yüzüne idrarını yaptı, sonra da özür diledi Önce konserde hayranının yüzüne idrarını yaptı, sonra da özür diledi         
11:20
Bu tespihler 30 milyonluk yılık fosillerden yapılıyor: 70 bin lira Bu tespihler 30 milyonluk yılık fosillerden yapılıyor: 70 bin lira         
11:18
Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yuhalatmadı: Yapmayın Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yuhalatmadı: Yapmayın         
11:14
Son Dakika: Sınır hattı alev alev! Ermenistan sınırındaki çatışmada 7 Azerbaycan askeri şehit oldu, 10 yaralı var Son Dakika: Sınır hattı alev alev! Ermenistan sınırındaki çatışmada 7 Azerbaycan askeri şehit oldu, 10 yaralı var         
10:42
Merve Boluğur'un paylaştığı video kafaları karıştırdı Merve Boluğur'un paylaştığı video kafaları karıştırdı         
10:41
Ispanak satamayan esnaf afiş asarak satış yapmaya çalışıyor Ispanak satamayan esnaf afiş asarak satış yapmaya çalışıyor         
10:33
Define ararken kanlar içinde kaldılar Define ararken kanlar içinde kaldılar         
10:03
Cemil Çiçek de 50+1 tartışmasına katıldı ve Bahçeli'ye yanıt verdi Cemil Çiçek de 50+1 tartışmasına katıldı ve Bahçeli'ye yanıt verdi         
09:11
Erdoğan, Karamollaoğlu'nu yalanladı ve iade-ziyaretini iptal etti Erdoğan, Karamollaoğlu'nu yalanladı ve iade-ziyaretini iptal etti         
08:07
"28 Şubat'ın yaraları kapatıp helalleşeceğiz" diyen Kılıçdaroğlu'na Çetin Doğan'ın eşinden tepki: Generallerden helallik istesin "28 Şubat'ın yaraları kapatıp helalleşeceğiz" diyen Kılıçdaroğlu'na Çetin Doğan'ın eşinden tepki: Generallerden helallik istesin         
07:23
Sofradan eksik edilmeyecek kansızlık düşmanı 8 besin! Sofradan eksik edilmeyecek kansızlık düşmanı 8 besin!         
17:30
Zincir Mağazalar Derneği Başkanı'ndan vatandaşa uyarı: Zam aralığı 1 aya indi, imkanı olan şimdi alsın Zincir Mağazalar Derneği Başkanı'ndan vatandaşa uyarı: Zam aralığı 1 aya indi, imkanı olan şimdi alsın         
16:47
Jeff Bezos: Dünya'yı sadece tatil için ziyaret edeceğiz Jeff Bezos: Dünya'yı sadece tatil için ziyaret edeceğiz         
16:02
Sınırlı sayıda satışa sunulan sıfır araç için birbirleriyle yarıştılar Sınırlı sayıda satışa sunulan sıfır araç için birbirleriyle yarıştılar         
15:32
Profilo resmen iflas etti Profilo resmen iflas etti         
14:51
11 saat boyunca toprağı kazan filin çıkardığı şey tüm köyü hüngür hüngür ağlattı 11 saat boyunca toprağı kazan filin çıkardığı şey tüm köyü hüngür hüngür ağlattı         
13:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2021 11:25:01. #1.13#
SON DAKİKA: Koronaya yakalandı, babası evden kovdu, intihar etti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement