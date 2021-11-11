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KORONAYA YAKALANINCA AVRUPA ŞAMPİYONASI'NA KATILAMADI, OLİMPİYATLARA HAZIRLANIYOR - Son Dakika

KORONAYA YAKALANINCA AVRUPA ŞAMPİYONASI'NA KATILAMADI, OLİMPİYATLARA HAZIRLANIYOR

11.11.2021 09:54

VAN'ın Edremit ilçesinde özel okulda eğitim gören ve bugüne kadar katıldığı uluslararası yarışmalarda birçok madalya alan milli atlet Nevin İnce (17), temmuz ayında Estonya'da yapılan Avrupa Atletizm Şampiyonası'na koronavirüse yakalandığı için katılamadı.

VAN'ın Edremit ilçesinde özel okulda eğitim gören ve bugüne kadar katıldığı uluslararası yarışmalarda birçok madalya alan milli atlet Nevin İnce (17), temmuz ayında Estonya'da yapılan Avrupa Atletizm Şampiyonası'na koronavirüse yakalandığı için katılamadı. Bu durumunu kendisini üzdüğünü belirten İnce, hedefinin 2024 olimpiyatlarında iyi bir derece elde edip, Türk bayrağını dalgalandırmak olduğunu söyledi.

Edremit'te özel bir okulda 11'inci sınıf öğrencisi olan Nevin İnce, 4 yıl önce antrenörler tarafından yeteneği keşfedilerek atletizm sporuna kazandırıldı. İnce, 1- 2 Eylül 2020'de İstanbul'da yapılan U20 400 metre Atletizm Şampiyonası'nda birincilik elde etti. Milli takıma seçilen İnce, 19- 20 Eylül'de Romanya'nın Cluj kentinde düzenlenen Balkan Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etti. 13 ülkenin yer aldığı yarışmada İnce, kadınlarda 400 metrede 55.94'lük derecesiyle bronz madalya kazanarak, büyükler Balkan üçüncüsü oldu.

MİZGİN AY'IN REKORUNU KIRDI

Bugüne kadar birçok madalya alan Nevin İnce, 7 Şubat'ta İstanbul'da düzenlenen Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası'nda 400 metrede 55.52 koşarak, dünya şampiyonu Mizgin Ay'a ait 56.39'luk eski Türkiye rekorunu 0.87 saniye aşağı çekti. Bulgaristan'ın Sofya kentinde 13 Şubat'ta düzenlenen U20 Balkan Şampiyonası'nda da 400 metrede Balkan üçüncüsü olan İnce, Türkiye'nin ve kentin gururu oldu.

Aldığı madalyaları boynuna asarken zorlanan milli atlet İnce, koronavirüs testi pozitif çıkınca temmuz ayında Estonya'nın Tali kentinde yapılan U20 Avrupa Şampiyonası'na katılamadı. Yarışmaya katılamadığı için üzülen İnce, 2023'te Türkiye'de yapılacak olan Büyükler Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor. İnce, hedefinin 2024'te Paris'te yapılacak olan olimpiyat şampiyonasında iyi bir derece elde etmek olduğunu söyledi.

'HEDEFİM, OLİMPİYAT ŞAMPİYONU OLMAK'

Estonya'daki şampiyonaya koronavirüse yakalanınca katılamayınca üzüldüğünü belirten İnce, Bu yarışmaya katılamadığım için çok üzüldüm. Testim pozitif çıktığı için yarışmaya gidemedim. Şimdi önümüzde 2023'te ülkemizde yapılacak olan Avrupa Şampiyonası var. 2024'te ise Paris'te düzenlenecek olan olimpiyat şampiyonasına hazırlanıyorum. Hedefim, en iyi şekilde orada ülkemi temsil edip, istiklal marşımızı herkese okutmak olacaktır diye konuştu.

'ULUSAL ÇAPTA İYİ DERECELER ALDI'

Atletizm Antrenörü Münir Akkoyun ise Nevin İnce'nin başarılarıyla gurur duyduğunu söyledi. Akkoyun, Nevin'in atletizm yeteneğini 2017'de okullarda tarama yapmamız sonucu keşfettik. O tarihten bu yana aktif olarak atletizm sporunu yapmakta. Nevin 2019'da ulusal çapta yapılan yarışmalarda iyi dereceler elde ederek, söz sahibi olmaya başladı. Büyük kulüplerin transfer listesinde yer almaya başladı. 2019'da Fenerbahçe takımına transfer oldu. Bu tarihte yapılan seçmelerde de milli takıma seçildi. Daha sonra yapılan uluslararası şampiyonalarda da birçok derece aldı. 7 Temmuz'da Estonya'da düzenlenen bu şampiyonaya gitmeden önce Covid testinin pozitif çıkması sonucu bu yarışmaya katılamadı. Bu da bizi derinden üzdü. Madalya şansımız çok yüksekti, ama gidemedik. Şimdiki hedefimiz 2024 olimpiyat şampiyonu dedi.

KORONAYA YAKALANINCA AVRUPA ŞAMPİYONASI'NA KATILAMADI, OLİMPİYATLARA HAZIRLANIYOR
KORONAYA YAKALANINCA AVRUPA ŞAMPİYONASI'NA KATILAMADI, OLİMPİYATLARA HAZIRLANIYOR
KORONAYA YAKALANINCA AVRUPA ŞAMPİYONASI'NA KATILAMADI, OLİMPİYATLARA HAZIRLANIYOR
KORONAYA YAKALANINCA AVRUPA ŞAMPİYONASI'NA KATILAMADI, OLİMPİYATLARA HAZIRLANIYOR
KORONAYA YAKALANINCA AVRUPA ŞAMPİYONASI'NA KATILAMADI, OLİMPİYATLARA HAZIRLANIYOR
KORONAYA YAKALANINCA AVRUPA ŞAMPİYONASI'NA KATILAMADI, OLİMPİYATLARA HAZIRLANIYOR
KORONAYA YAKALANINCA AVRUPA ŞAMPİYONASI'NA KATILAMADI, OLİMPİYATLARA HAZIRLANIYOR
KORONAYA YAKALANINCA AVRUPA ŞAMPİYONASI'NA KATILAMADI, OLİMPİYATLARA HAZIRLANIYOR
KORONAYA YAKALANINCA AVRUPA ŞAMPİYONASI'NA KATILAMADI, OLİMPİYATLARA HAZIRLANIYOR
KORONAYA YAKALANINCA AVRUPA ŞAMPİYONASI'NA KATILAMADI, OLİMPİYATLARA HAZIRLANIYOR
KORONAYA YAKALANINCA AVRUPA ŞAMPİYONASI'NA KATILAMADI, OLİMPİYATLARA HAZIRLANIYOR
KORONAYA YAKALANINCA AVRUPA ŞAMPİYONASI'NA KATILAMADI, OLİMPİYATLARA HAZIRLANIYOR

Koronavirüs, Atletizm, Estonya, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KORONAYA YAKALANINCA AVRUPA ŞAMPİYONASI'NA KATILAMADI, OLİMPİYATLARA HAZIRLANIYOR - Son Dakika


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SON DAKİKA: KORONAYA YAKALANINCA AVRUPA ŞAMPİYONASI'NA KATILAMADI, OLİMPİYATLARA HAZIRLANIYOR - Son Dakika
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