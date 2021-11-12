Koronayı 50'nci yaş gününde yendi - Son Dakika

Korona virüs sebebiyle 40 gün yoğun bakımda tedavi edilen kadın, hastalığı doğum gününde yendi. Hastane yönetiminin "Taburcu olabilirsiniz" haberini pasta keserek söylediğini ifade eden kadın, 50'nci yaş gününde hayatının en anlamlı hediyesini aldığını belirtti.

İstanbul'da yaşayan 4 çocuk annesi Zeynep Karabulut, yaklaşık 2 ay önce korona virüse yakalandı. Evde tedavi süreci sonrasında solunum sıkıntısı çekmeye başlayan Karabulut, Adatıp İstanbul Hastanesi'ne başvurarak burada tedavi altına alındı. İlk 4 gün covid servisinde tedavi gören fakat solunum yetmezliği artınca yoğun bakım servisine alınan Karabulut, burada 40 gün boyunca tedavi gördü. Tedavi sonrasında ise Zeynep Karabulut, 50'nci yaş gününde hayata yeniden tutundu. Bir buçuk ay süren yaşam mücadelesi sonrasında tedavisinin tamamlandığını ve evine gidebileceğini doktorlar, doğum gününde pasta keserek söyledi. Doğum günü sürprizinin yanı sıra tedavisinin bittiğini öğrenen Karabulut, bu doğum gününde hayatının en anlamlı hediyesini aldığını söyledi.

YAŞAM MÜCADELESİNİ BİRAN BİLE BIRAKMADI

Yoğun bakımda gerçekleştirilen tedavi süreci ile ilgili Genel Yoğun Bakım Sorumlusu Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Aytaç Gündüz, "Hastamız yoğun bakım servisimize aktarıldığında çok ciddi solunum yetmezliği çekiyordu. Korona virüs semptomlarının yanı sıra idrar yolu enfeksiyonu da vardı ve bu vücudunu daha güçsüz hale getirmişti. Zeynep Hanım'a kapsamlı bir tedavi uyguladık ve mekanik ventilatör ile solunum desteği sağladık. Yaşam mücadelesini bir an bile bırakmayan hastamız, 40 günün sonunda yoğun bakım servisinden çıkartılarak, yatan hasta servisine alındı" dedi.

DİYABET VE TANSİYON HASTASI OLMASI HASTALIĞIN AĞIR SEYRETMESİNDE ÖNEMLİ BİR FAKTÖR OLDU

Zeynep Karabulut'un tedavi süreciyle yakından ilgilenen Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Leyla Yılmaz Aydın, "Hastamız, korona virüse yakalandığında ilk hafta şikayetleri hafifken sonra solunum sıkıntısı artış göstermiş. Bu, korona virüslü hastalarda beklediğimiz bir durumdur. Hastamızın aynı zamanda diyabet ve tansiyon hastası olması hastalığın ağır seyretmesinde önemli bir faktör oldu. Bunun yanı sıra hastamız aşılarını tamamlayamadan hastalığa yakalanmış. Tek doz aşılıydı fakat iki doz aşısı olsaydı belki hiç yoğun bakım tedavisine de ihtiyaç duymadan ya da daha kısa süre yoğun bakım yatışı ile hastalığı atlatabilirdi" diye konuştu.

TEDAVİSİ TAMAMLANAN HASTAMIZ BUGÜN TABURCU OLACAK

Korona virüs tedavi süreci tamamlanan Zeynep Karabulut'un genel durumunun oldukça iyi olduğunu belirten Aydın, "Hastamız yoğun bakımdaki tedavisi sonrasında yatan hasta servisimize alındı ve bir hafta süresince tedavisine serviste devam edildi. Tedavisi tamamlanan hastamız bugün taburcu olacak ve evine, çocuklarına kavuşacak. Bu güzel haberi kendisine küçük bir doğum günü sürprizi yaparak vermek istedik. 50'nci yaş gününde hayata yeniden tutunan hastamıza sağlıklı, uzun bir ömür dileriz" şeklinde konuştu.

YAŞAM MÜCADELESİ VERMEK HAYATIMIN EN BÜYÜK SINAVIYDI

Tedavisini gerçekleştiren doktorlar ve hemşirelerin kendisi için hazırladığı doğum günü sürprizinde taburcu olacağını öğrenen Zeynep Karabulut, "Korona virüse yakalandığım andan itibaren hayatımın en zor günlerini geçirdim. 4 evladım var ve 2 ay boyunca onlardan uzak kalarak, yaşam mücadelesi vermek hayatımın en büyük sınavıydı. Umudumu hiç kaybetmedim, doktorlarıma ve iyileşeceğime olan inancım tamdı ve hayata sımsıkı tutunmayı başardım. Hayatımın en anlamlı hediyesini bana kazandıran değerli doktorlarıma, ilgilerini üzerimden hiç eksik etmeyen hemşirelere ve bu zorlu süreçte canla başla mücadele eden tüm sağlık çalışanlarına çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

(İHA)