Koronayı 6 günde yendi - Son Dakika

Hastaneden ayrılırken sağlık çalışanlarına teşekkür eden Uzun, evinde 14 gün daha karantinada kalacak.

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerafeddin Hastanesi'nde, Covid-19 test sonuçları pozitif çıkan Murat Uzun'un 6 gün süren tedavisi tamamlandı. Sağlığına kavuşan Uzun, tedavi gördüğü hastanede doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde evine gönderildi.

AMASYA - Amasya 'da korona virüs (Covid-19) tedavisinin ardından sağlığına kavuşan 42 yaşındaki Murat Uzun , hastaneden alkışlarla uğurlandı.

42 yaşındaki hasta korona virüsü 6 günde yenerek taburcu oldu

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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