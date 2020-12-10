Koronayı atlatan İnegöl Belediye Başkanı yaşadıklarını anlattı - Son Dakika

Korona virüse eşiyle birlikte yakalanıp 10 günlük tedavi ve karantina sürecinin ardından sağlığına kavuşan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban yaşadıklarını anlattı. Vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunan Başkan Alper Taban, "Test sonucum pozitif çıktığında buna inanamadım. Bu işin şakası yok. Lütfen kurallara uyalım" dedi.

300 bin nüfuslu İnegöl İlçesi'nin Belediye Başkanı Alper Taban eşiyle bu hastalığa yakalandıklarını, tedavi ve karantina sürecinin ardından testinin negatife döndüğünü açıkladı.

Zorlu sürecin ardından tekrar görevinin başına dönen Belediye Başkanı Alper Taban yaşadıklarını anlattı.

Durumunun iyi olduğunu ancak zor bir süreç geçirdiğini kaydeden Başkan Taban, "Özellikle korona virüse yakalanmayan vatandaşlarımızın daha çok dikkatli olmaları gerekiyor. Özellikle sağlıklı olanlar, bu virüsün kendisini yakalamayacağını düşünebilir. Ancak vakaların ne zaman nasıl karşımıza çıkacağını hiç birimiz bilemiyoruz. Olayın ciddiyetini anlamak için hastalığa yakalanmaya da gerek yok. Onun için herkesin kendi alacağı kişisel tedbirler yeterli olacak. Bireysel olarak alacağımız tedbirlerle virüse yakalanma riskimizi azaltabiliriz" dedi.

"Eski sağlığına kavuşmak kolay olmuyor"

Sürecin zorlu olduğunu, bugün binlerce insanın hastanede tedavi gördüğünü, 5 binden fazla kişinin de ağır hasta olduğunu hatırlatan Başkan Taban, "10 gün boyunca evde karantinada kaldım. İlk 3 gün yüksek ateşle mücadele ettim. Bu beni çok halsiz bıraktı. Hekimlerimiz ilaçlarımızı kullanmamızı söyledi ve kesinlikle kullanmalıyız. Ben ve eşim de kullandık. Hastalık 3 günden sonra normal grip semptomları gibi devam etti. Eşim ve bende farklı semptomlar vardı. Vücutta kırgınlık, halsizlik, ateş gibi. Tabi süreç bittikten sonra da bunları halen kısmen de olsa hissediyorum. İnsanın tekrar eski sağlığına kavuşması kolay olmuyor. O kadar vitamin almanıza rağmen vücut eski haline hemen dönmüyor. Evde karantina günlerini yaşamama adına; önce bireylerinin kesinikle maskelerini takmaları lazım. "Bana bir şey olmaz" düşüncesinin içerisine girmeden kendisini koruyup kollaması lazım." diye konuştu.

"Bu işin şakası yok"

İnsanların sağlığın kıymetini bilmesi gerektiğini, bunun hastalanınca daha iyi anlaşıldığını ifade eden Alper Taban, "Bu hastalıktan korkun" diye defalarca söylemiştim. Hakikaten bu hastalıktan korkmakta fayda var. Her gün ölenleri görüyoruz, duyuyoruz. Vakaların sayısı son bir ayda arttı. Bu işin gerçekten şakası yok. Sağlıklı insanlara bakıyoruz. Birkaç gün sonra "hastalığa yakalandığı için öldüğü" bilgisini duyuyoruz. Gerçekten bu şakası olmayan bir hastalık. Test yaptırdığımda pozitif çıktığına gerçekten inanamadım. Çünkü hiç bir belirtim, semptomun yoktu. Eşimin rahatsızlanması sebebiyle ben de test yaptırdım. Normal şartlarda belki eşim rahatsızlanmasa pozitifiz ama ortalıkta gezinmeye, taşıyıcı olmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda insanların kendilerini koruyup kolladığı kadar başkalarına da zarar vermemesi noktasında tedbirlere yüzde yüz uyması lazım" diye konuştu. - BURSA