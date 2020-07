Koronayı hiçe saydılar hafif ticari araçla 8 kişi gezdiler - Son Dakika

Bursa'da en fazla 5 kişilik kapasiteye sahip olan hafif ticari aracın bagaj kısmına kadar insan olduğu görüntülendi. Korona virüs tedbirlerini alt üst eden görüntüler 'yok artık' dedirtti.

Olay, Bursa- İzmir karayolunda yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, İzmir istikametine seyreden ve içerisinde bagaj kısmına kadar oturan yolcuların bulunduğu hafif ticari araç 'yok artık' dedirtti.

Kamyonet sürücüsü korona virüse aldırış yoluna devam ederken 8 kişi ile birlikte bu yolculuk yaklaşık 50 kilometre sürdü. Tüm bu yaşananlar başka bir otomobilden ise an be an kayıt edildi. - BURSA