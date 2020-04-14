Koronayı yendiler alkışlarla taburcu edildiler - Son Dakika

Koronayı yendiler alkışlarla taburcu edildiler

MALATYA - Malatya'da korona virüs nedeniyle hastanede tedavi altına alınan ve sağlığına kavuşan 2 kişi, sağlık çalışanlarının alkışları arasında taburcu edildi.

Malatya'da Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi'nde korona virüs tedavisi gören ve sağlığına kavuşan 2 hasta, sağlık çalışanları tarafından alkışlarla taburcu edilerek evine uğurlandı.

Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi'nde korona virüs tedavisi gören Süleyman L. ile Ayşe Fatma Y. sağlığına kavuşarak taburcu oldu. Hastane çalışanları ve doktorlar taburcu olan hastaları alkışlarla evine uğurlarken,korona virüsünden kurtulan hastaların 14 gün boyunca evinde karantinada tutulacağı belirtildi.