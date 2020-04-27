Koronayı yenen 111. hasta da taburcu oldu - Son Dakika

Sivas Valisi Salih Ayhan , yaşlı adamın taburcu olurken çekilen görüntülerini sosyal medya hesapında paylaşarak, "Kıymetli Sivaslılar, aldığımız tedbirler, gösterdiğiniz hassasiyet tabloya yansıyor. Sağlıkçılarımızın yoğun gayreti neticesinde, bugün itibariyle. hastamızı taburcu ettik. Böylece taburcu edilen hasta sayımız, tedavi edilen hasta sayımızı geçti" ifadelerini kullandı.

Korona virüs (Covid-19) şüphesiyle Sivas Numune Hastanesinde tedavi gören yaşlı adam sağlık çalışanların alkışları arasında 'Rabbim razı olsun' diyerek taburcu oldu. Yaşlı adamın Koronayı yenerek taburcu olmasıyla birlikte Sivas'ta Korona virüs (Covid-19) yenen hasta sayısı 111 oldu.

Koronayı yenen 111. hasta da taburcu oldu

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Nur Yerlitaş'ın hayatını kaybetmesi ile ilgili detaylar netleşti: 2 gün önce ayağını kırmış

Acun Ilıcalı, Aycan'ın arkadaşıyla olan gizli konuşmasının sırrını çözdü: Da Vinci'nin şifresi gibiydi

Bülent Ersoy, Nur Yerlitaş için hüzünlü bir veda mesajı yayınladı: Niye acele ettin bu kadar, sırada ben vardım