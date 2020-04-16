Koronayı yenen 75'lik Altun teyze alkışlarla taburcu edildi - Son Dakika

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Koronayı yenen 75'lik Altun teyze alkışlarla taburcu edildi
6 saat önce
Koronayı yenen 75'lik Altun teyze alkışlarla taburcu edildi Amasya'nın Merzifon ilçesinde yeni tip korona virüs (covid-19) nedeniyle hastanede tedavi altına alınan Altun Akbulut (75), sağlığına kavuşarak alkışlarla taburcu edildi.
Koronayı yenen 75'lik Altun teyze alkışlarla taburcu edildi
AMASYA - Amasya'nın Merzifon ilçesinde yeni tip korona virüs (covid-19) nedeniyle hastanede tedavi altına alınan Altun Akbulut (75), sağlığına kavuşarak alkışlarla taburcu edildi.
Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Kliniğinde 18 günden beri covid-19 pozitifliği nedeniyle tedavi gören 75 yaşındaki Altun Akbulut, sağlığına kavuştu ve taburcu oldu.
Hastane çalışanları ve doktorlar taburcu olan Altun teyzeyi alkışlarla evine uğurlarken, Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Selçuk Sezikli, korona virüsünden kurtulan Altun teyzenin 14 gün boyunca evinde karantinada tutulacağını belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 08:28 Kaynak: İHA
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