Koronayı yenen anne ve oğlu taburcu oldu - Son Dakika

Şanlıurfa'da yeni tip korona virüs tedavisi tamamlanan anne ve oğlu, hastaneden sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edildi.



Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Pandemi Servisinde tedavi gören bir anne ve 2 yaşındaki oğlu, sağlığına kavuştu. Sağlığına kavuşan anne Fatma Şıldır (27) ile oğlu Ali Eymen Şıldır (2), Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından hastanede 18 gün tedavi altına alınmıştı. Anne Şıldır, oğlu ile sağlığına kavuşmasına katkı sağlayan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Pandemi Servisinde görev yapan Dr. Orhan Kılıç, bilim kurulu kararlarına vatandaşların uymaya devam etmesi gerektiğine dikkat çekerek hastanede tedavisi tamamlanan bir anne ve oğlu ile 3 yaşındaki bir çocuğu taburcu etmenin sevincini yaşadıklarını belirtti. Kılıç, "Bugün tedavileri hastanede tamamlanan 2 çocuk ile bir anneyi taburcu ediyoruz. Anne ve çocuklarının durumu gayet iyi. 14 günlük yeni bir karantina süreci yurtta başlayacak. Tekrar geçmiş olsun diyoruz. Vatandaşlarımız tedbiri elden bırakmamalıdır" ifadelerini kulandı.



Böylece Şanlıurfa'da Covid-19 tedavisi tamamlanan hasta sayısı 101'e ulaştı. - ŞANLIURFA