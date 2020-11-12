Koronayı yenen Başkan Üçok görevine döndü - Son Dakika

Yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedavisi ve karantina süreci tamamlanan Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, görevine başladı.

Sağlık durumu nedeniyle çok sayıda vatandaşın kendisini arayarak yalnız bırakmadığını ifade eden Başkan Üçok, "Bu hassas süreçte bizzat arayarak hal hatır soran, mesaj atan, dua eden, sosyal medya üzerinden iyi dileklerini ileten; değerli büyüklerime, il ve ilçe protokolümüze, sağlık çalışanlarımıza, mesai arkadaşlarıma dualarını her daim üzerimde hissettiğim aziz hemşehrilerime şükranlarımı arz ediyorum" dedi.

Üçok, Suluovalı vatandaşlara uyarılarda bulunarak, "Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyor, salgın ile mücadelede kurallara uyarak tedbir ve temkinli olunmasını hususen rica ediyorum. Bu süreçte hemşehrilerimizden her ne kadar uzak kalmak zorunda olsam da belediyecilik hizmetimiz aksamadan devam etti. Hemşehrilerimizin daha modern, daha temiz ve daha sağlıklı bir ortamda yaşamalarına imkan sağlamak için tüm imkanları seferber edeceğiz. Cenab-ı Allah yar ve yardımcımız olsun inşallah" ifadelerini kullandı. - AMASYA