Koronayı yenen hastalar ailelerine kavuştu - Son Dakika

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde korona virüs testi pozitif çıkan 2 kişi tedavilerinin ardından ailesine kavuştu.



Yeşilova Mahallesi sakinlerinden korona virüs testi pozitif çıkan Selim İdiz ve Eşi Zeynep İdiz 14 Mayıs 2020 günü Osmaniye Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. Devamında da aynı apartmanda oturan bir aileden 3 kişinin, ardından da Kurtuluş Mahallesinde bulunan bir apartmanda aynı aileden yine 3 kişinin korona virüs testi pozitif çıkmıştı. Testleri pozitif çıkan vatandaşlar Osmaniye Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Tedavileri biten ve sağlığına kavuşan ilk iki hasta bugün itibarıyla hastaneden taburcu olarak Yeşilova Mahallesinde bulunan evlerine apartman sakinlerinin alkışları eşliğinde döndüler. - OSMANİYE