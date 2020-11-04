Koronayı yenen hemşireler göreve başladı - Son Dakika

Koronayı yenen hemşireler göreve başladı

Kahramanmaraş'ta korona virüs yakalanan sağlık çalışanları tedavileri tamamlandıktan sonra "Bizim için görev kutsaldır" diyerek görevlerine döndü

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta korona virüs yakalanan sağlık çalışanları tedavileri tamamlandıktan sonra "Bizim için görev kutsaldır" diyerek görevlerine başladı.

Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Sorumlusu Ayşen Şahan, görev yaptığı sırada korona virüse yakalandı. 11 gün evde karantina sürecini tamamlayan Şahan, görevine yeniden başladı.

Mesleğini çok sevdiğini ve görevinin kutsal olduğunu söyleyen Ayşen Şahan, "9 yıldır yoğun bakım hemşireliğinde görev yapıyorum. 11 gün önce korona virüse yakalandım. Ufak tefek belirtilerimiz oldu ve bir hafta tedavi gördük 10 gün sonra da tekrar testimiz negatife döndükten sonra görevimize tekrardan başladık. Şuanda iyiyim ancak ufak tefek halsizlik ve eklem ağrılarımız var. Görevimiz bizim için çok kutsal ve şu dönemde de bunu çok fazla yaşıyoruz. İnsanlar korona virüse dikkat etsinler yakalandıktan sonra daha çok korkmaya başladık. İnsanlar mümkün olduğunca evden dışarı çıkmasınlar" diye konuştu.

Korona virüse yakalandıktan sonra sosyal mesafenin önemini anladığını söyleyen hemşire Uğur Aksoy ise, "Bende "17 Ekim'de halsizlik başladı ve kendi kendime mevsimsel geçiş zannettim. Sonrasında baş ağrısı ve akabinde ateş başladı. Test yaptırdık ve daha sonra evde kendimizi izoleye aldık. Korona virüste ben kendimi çok şanslı hissediyorum ve rahat geçirdim. İnşallah kimse yakalanmaz da yakalanırsa rahat atlatır. Ama sosyal mesafe, izolasyon ve maske kurallarına dikkat edilmesi lazım. İnsan sosyal mesafeyi evde karantinada olunca daha iyi anlıyor ve daha acı oluyor" diye konuştu.