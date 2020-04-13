Koronayı yenen küçük kız, alkışlarla taburcu edildi - Son Dakika

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Koronayı yenen küçük kız, alkışlarla taburcu edildi
6 saat önce
KAHRAMANMARAŞ'ta 11 yaşındaki E.Y., koronavirüs tedavisi gördüğü hastaneden sağlık çalışanlarının alkışları arasında taburcu oldu.
KAHRAMANMARAŞ'ta 11 yaşındaki E.Y., koronavirüs tedavisi gördüğü hastaneden sağlık çalışanlarının alkışları arasında taburcu oldu.
Öksürük şikayetiyle Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne giden E.Y.'nin, yapılan yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine hastaneye yatışı yapılan küçük kızın tedavisine başlandı. Tedaviye olumlu yanıt veren E.Y., koronavirüsü yenmeyi başardı. Tedavisi tamamlanan ve 14 gün izolasyon şartıyla taburcu olan E.Y., hastaneden sağlık çalışanlarının alkışlarıya evine uğurlandı.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 06:16 Kaynak: DHA
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