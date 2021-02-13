Koronayı yenen, yan etkisinden kurtulamayan yaşlı çift birlikte vefat etti - Son Dakika

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Koronayı yenen, yan etkisinden kurtulamayan yaşlı çift birlikte vefat etti

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de, yakalandıkları Korona virüsü hastanedeki tedavileri ardından yenen, ancak yan etkilerinden kurtulamayan 80 yaşında Yusuf Derin ve 81 yaşındaki eşi Ayşe Derin çifti, 12 saat arayla hayatlarını kaybetti ve birlikte defnedildiler.

Yaklaşık bir aydır Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde Korona virüs rahatsızlığı sebebi ile yoğun bakım servisinde tedavi altında olan yaşlı çift, bugün saat aralığı ile son nefeslerini verdi. Yakınları, yaşlı çiftin, yakalandıkları Korona virüs (Covid-19) hastalığından kurulduktan sonra yan etkileri sebebi ile tamamen sağlıklarına kavuşamadığını, Ayşe Derin'un gece 01.00'de, kocası Yusuf Derin ise gündüz 13.00'de tam 12 saat aralığında vefat ettiğini belirtti. Yaklaşık 60 yıldır evli olan çiftin cenazesi ikindi namazı sonrası Muttalip Orta Mahalle Asri Mezarlığına defnedildi.

İmam-Hatip camiasında birçok insanın yetişmesinde büyük emeği olan Din Kültürü öğretmeni emekli Yusuf Derin ile eşi Ayşe Derin vefatı, eğitim camiasında, ailesi ve yakınları arasında büyük üzüntü yaşattı.