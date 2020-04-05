Koronayı yenen yaşlı kadın sağlık çalışanlarının alkışlarıyla uğurlandı - Son Dakika

Sivas Numune Hastanesinde korona virüs şüphesiyle tedavi gören yaşlı kadın, tedavi sürecini atlatarak korona virüsünü yendi. Yaşlı kadın, tedavi gördüğü hastaneden sağlık çalışanlarının alkışları arasında taburcu edildi. Bu anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüde sağlık çalışanının 'Hatice teyze taburcusun' dediği yaşlı kadın, 'Sağol kuzum Allah razı olsun' karşılığını verdi.

Sivas 'ta korona virüsü şüphesiyle hastanede bulunan ve tedavisi tamamlanan yaşlı kadın, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla uğurlandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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