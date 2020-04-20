Koronayı yenip sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu oldular - Son Dakika

Koronayı yenip sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu oldular

BURDUR - Burdur Devlet Hastanesi ve Bucak Devlet Hastanesi'nde korona virüs tanısı ile tedavi gören 4 hasta iyileşerek taburcu edildi. Hastalar sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde hastaneden ayrıldı.

Korona virüsten hayatını kaybeden sayısı artsa da iyileşerek hastalığı yenen kişiler de bulunuyor. Burdur Devlet Hastanesi ve Bucak Devlet Hastanesi'nde korona virüs tanısı ile tedavi gören 4 hasta da iyileşerek taburcu edildi.

47 yaşındaki erkek hasta, 45 yaşındaki kadın hasta ve 19 yaşındaki erkek hasta Burdur Devlet Hastanesi'ne korona virüs tanısı ile tedavi altına alınarak, yapılan tedavilerinin ardından iyileşip taburcu edildi.

Bucak Devlet Hastanesi'nde de korona virüs tanısı ile yatırılarak tedavi edilen 61 yaşındaki kadın hasta iyileşmesinin ardından taburcu edildi.

Hastalar sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde hastaneden ayrılırken duygu dolu anlar yaşandı.