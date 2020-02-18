Koronayla mücadele eden hastanenin yöneticisi salgından öldü - Son Dakika
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Koronayla mücadele eden hastanenin yöneticisi salgından öldü

6 saat önce

Çin'de yeni tip korona virüsü hastalarının tedavi edildiği merkezlerden biri olan Wuchang Hastanesinin yöneticisi, virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Koronayla mücadele eden hastanenin yöneticisi salgından öldü, System.String[]

Çin'de yeni tip korona virüsü hastalarının tedavi edildiği merkezlerden biri olan Wuchang Hastanesinin yöneticisi, virüs nedeniyle hayatını kaybetti.


Çin'de yeni tip korona virüsünün (Covid-19) ortaya çıktığı Wuhan'daki Wuchang Hastanesinin yöneticisi, salgının kurbanlarından biri oldu. Wuhan Belediyesi sağlık komisyonundan yapılan açıklamada, korona hastalarının tedavi edildiği merkezlerden biri olan hastanenin en yetkili ismi 51 yaşındaki Dr. Liu Zhiming'in tüm çabalara rağmen bu sabah hayatını kaybettiği belirtildi.


Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, Çin ana karasında salgından ölen bin 869 kişinin yaklaşık 3'te birinin Wuhan'da olduğunu açıkladı.


Sağlık çalışanları risk altında


Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Başkan Yardımcısı Zeng Yixin Cuma günü düzenlediği basın toplantısında, sağlık çalışanlarının toplam virüs vakalarının yüzde 4'ünü oluşturduğunu ifade etmişti. Zeng, bin 716 doktor ve hemşireye hastaları tedavi ederken korona virüsü bulaştığını, bu kişilerden 6'sının ise hayatını kaybettiğini belirtmişti. Bugün yine bir doktorun ölmesiyle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının sayısı 7'ye yükselmiş oldu. Çin Dışişleri Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, ülke genelinden 30 binden fazla sağlık çalışanının Hubei eyaletine sevk edildiğini duyurdu.


Geçtiğimiz haftalarda salgınla ilgili erken dönemde uyarıda bulunduğu için hakkında soruşturma başlatılan 34 yaşındaki Çinli doktor Li Wenliang de korona virüsü nedeniyle Wuhan'da hayatını kaybetmişti. - PEKİN

Çin Halk Cumhuriyeti, Sabah, Wuhan, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 12:09 Kaynak: İHA
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