Koronovirüs geçirip, antikor geliştirmeyen doktora aşı - Son Dakika
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Koronovirüs geçirip, antikor geliştirmeyen doktora aşı

Koronovirüs geçirip, antikor geliştirmeyen doktora aşı

22.01.2021 11:34

Koronovirüs geçirip, antikor geliştirmeyen doktora aşıANKARA'da Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Doç. Dr. Tijen Şengezer, yaklaşık 2,5 ay önce koronavirüse yakalanıp hastalığı yenmesine rağmen vücudunda antikor oluşmaması nedeniyle Covid-19 aşısı oldu.

Koronovirüs geçirip, antikor geliştirmeyen doktora aşı

ANKARA'da Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Doç. Dr. Tijen Şengezer, yaklaşık 2,5 ay önce koronavirüse yakalanıp hastalığı yenmesine rağmen vücudunda antikor oluşmaması nedeniyle Covid-19 aşısı oldu. Şengezer, "Aşı yaptırmak bir sorumluluk" dedi.

Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Klinik Eğitim ve İdari Sorumlusu Doç. Dr. Tijen Şengezer'in, geçen yıl 7 Kasım'da şiddetli bel ağrısı yaşamasının ardından yaptırdığı koronavirüs test sonucu pozitif çıktı. Koronavirüs tanısı konulan Şengezer, 10 günlük tedaviyle hastalığı yendi. Tedavisinin ardından işe başlayan Şengezer, hastalığı geçirmesine rağmen vücudunda antikor oluşmaması nedeniyle Covid-19 aşısı yaptırdı.

'TOPLUMUMUZA AŞI ÇAĞRISI YAPIYORUM'Şengezer, virüsü geçirmesine rağmen vücudunda antikor oluşmadığı için aşı olduğunu söyleyerek şöyle konuştu:

"Niye yaptırdım; çünkü bu sadece kendimize karşı bir sorumluluk değil. Sevdiklerimize, yakınlarımıza ve tüm topluma karşı bir sorumluluk aşılanmamız. Sadece kendimizi düşünsek aşılanmayabiliriz. Ama bu bir pandemi ve başkalarına da bulaştırıyoruz. Hastalanıyoruz, üstelik ölüyoruz. O yüzden herkesin aşı yaptırması gerekli, aşı yaptırmak bir sorumluluk. Neden sağlık personelleri, hekimler, aşı yaptırırken fotoğraflarını çektirip bunları paylaşıyorlar; çünkü aslında bu bir çağrıdır, 'biz yaptırıyoruz siz de yaptırın' diye. Ben de toplumumuza aşı çağrısı yapıyorum, onları aşılanmaya çağırıyorum. Zaten tüm hastanelerin aile hekimliklerinde aşı poliklinikleri var. Çok düzenli aşılar yapılıyor gece 00.00'a kadar. Herkes istediği zaman çok kolay bir şekilde randevu alabiliyor. Herkes aşılanmalı. Bu toplumun yüzde 60'ı aşılanmadan pandemiyi yok etmemiz mümkün değil. Pandemi yüzünden bir senemiz kayboldu. Pandeminin yok olması çok önemli. Bu da korunmak dışında elimizde tek bir silah olan aşı yaptırmak."

Kaynak: DHA
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