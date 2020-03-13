KORONOVİRÜS NEDENİYLE TOPLU TAŞIMA KULLANIMINDA BÜYÜK DÜŞÜŞ - Son Dakika
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KORONOVİRÜS NEDENİYLE TOPLU TAŞIMA KULLANIMINDA BÜYÜK DÜŞÜŞ

7 saat önce

KORONAVİRÜS salgını riski sebebiyle İstanbul'da toplu taşıma kullanım oranları yüzde 10 oranında azaldı.

KORONAVİRÜS salgını riski sebebiyle İstanbul'da toplu taşıma kullanım oranları yüzde 10 oranında azaldı. İBB yetkililerinden alınan bilgiye göre 9 Mart'ta 7 milyon 441 bin 316 olan kullanım oranı 10 Mart'ta 7 milyon 51 bin 925'e, 11 Mart'ta 7 milyon bin 360'a, 12 Mart'ta ise 6 milyon 731 bin 295'e düştü.

Öte yandan dün virüsten korunmak isteyen bazı vatandaşlar toplu ulaşım araçları yerine kendi araçlarıyla trafiğe çıkmaya başlamıştı. Bunun etkisi İstanbul trafiğine yansımaya başlarken yollardaki durum havadan ve yerden görüntülenmişti.

KORONOVİRÜS NEDENİYLE TOPLU TAŞIMA KULLANIMINDA BÜYÜK DÜŞÜŞ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 01:29 Kaynak: DHA
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