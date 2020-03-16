Koronovirüs testi pozitif çıkan Meclis personelinin olmadığı açıklandı - Son Dakika
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Koronovirüs testi pozitif çıkan Meclis personelinin olmadığı açıklandı

6 saat önce

Meclis Hastanesinden "boğaz ağrısı" ve "ateş" şikayetiyle başvuran Meclis personelinden herhangi birinin resmi bir sevk işleminin olmadığı, bu şikayetlerle Zekai Tahir Burak Hastanesine gidenlerden de şu ana kadar yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkanın bulunmadığı bildirildi.

Koronovirüs testi pozitif çıkan Meclis personelinin olmadığı açıklandı, System.String[]

Meclis Hastanesinden "boğaz ağrısı" ve "ateş" şikayetiyle başvuran Meclis personelinden herhangi birinin resmi bir sevk işleminin olmadığı, bu şikayetlerle Zekai Tahir Burak Hastanesine gidenlerden de şu ana kadar yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkanın bulunmadığı bildirildi.

TBMM Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, Meclis personelinden, "boğaz ağrısı" ve "ateş" şikayetiyle Meclis Hastanesine başvuranların bulunduğu, yapılan ilk muayenelerinde yeni tip koronavirüs belirtisine rastlanılmadığı vurgulandı.

Kendiliğinden detaylı işlem yaptırmak isteyenlerle ilgili de Zekai Tahir Burak Hastanesine gidebileceklerinin söylendiği belirtilen bilgilendirmede, hastanenin de gidenlerin yurt dışı çıkış hikayeleri bulunmadığı için "evde dinlenmelerinin yeterli olacağının" ifade edildiği aktarıldı.

Meclis Hastanesinden herhangi resmi bir sevk işleminin olmadığı, kendiliğinden hastaneye gidenlerle ilgili yapılan işlemlerde de şu ana kadar yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkan Meclis çalışanının bulunmadığı kaydedildi.

Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 10:30 Kaynak: AA
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