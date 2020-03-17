Koronovirüs vatandaşları e-ticarete yöneltti - Son Dakika
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Koronovirüs vatandaşları e-ticarete yöneltti

6 saat önce

Koronavirüsün Türkiye'deki olumsuz etkisi devam ediyor.

Koronovirüs vatandaşları e-ticarete yöneltti, System.String[]

Koronavirüsün Türkiye'deki olumsuz etkisi devam ediyor. Eminönü'nde bulunan elektronik eşya satan esnaf, koronovirüs nedeniyle işlerin oldukça düştüğünü ancak bu düşüş ile birlikte e-ticaret satışlarının arttığını söyledi.


Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün olumsuz etkileri sürmeye devam ediyor. Eminönü'nde bulunan elektronik eşya satıcıları da bu olumsuz durumdan etkilendi. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Eminönü esnafı, "Koronavirüs işlerimizi olumsuz etkilemeye devam ediyor, böyle giderse evden e-ticaret yapmak durumda kalacağız." dedi.


"İnsanlar evlerinden dışarı çıkmadığı için e-ticarete yöneliyorlar"


Koronavirüs nedeniyle işlerin yavaşlattığını belirten esnaf Kemal Öncüler, "Zaten doların verdiği etkiden dolayı bir yavaşlık vardı. Bu virüsten dolayı insanlar dışarı çıkmıyorlar. Bütün toplu taşıma araçları geçen haftaya göre çok az yolcu taşıyor. İnanılmaz derecede işlerimiz düşmüş durumda. Günümüzü kurtarmaya çalışıyoruz. İnsanlar evlerinden dışarı çıkmadığı için e-ticarete yöneliyorlar. Şu anda internetten alışveriş ön planda. Şu anda insanlar para harcamıyorlar. Biz dükkanda müşterilerle muhatap olurken zaten tokalaşma yapmıyoruz. Olabildiğince gelen müşterilere kolonya ve dezenfektan ikramlarımız oluyor. İnsanlar bu virüs sebebiyle hassas durumdalar. Herkes hijyenine gün içinde dikkat ediyor. Bizde elimizden geldiği kadar aldığımız ürünlerin hijyenine önem vermeye çalışıyoruz. Bu durumun şuanda ne göstereceğini bilemiyorum. İki hafta kadar kabuğumuza çekileceğiz. Belirsizliklerin sürdüğü bu süreçte bizde e-ticaret üzerinden bir atılım yapacağız." diye konuştu.


"Bu şekilde giderse e-ticarete döneceğiz"


Koronavirüsün işleri olumsuz yönde etkilediğini vurgulayan esnaf Umut Bicgi, "Sokakta insan yok. Herkes dışarı çıkmaktan korkuyor. Ticaret bitmiş vaziyette. Bu şekilde giderse e-ticarete döneceğiz. Türkiye'de e-ticaret zamanla yukarıya çıkacaktır. E-ticaret şu anda yüzde 40-50'lerde ise ilerleyen dönemde böyle giderse yüzde 80-90'lara çıkacaktır. Koronavirüs nedeniyle önümüzü göremiyoruz ama devletimiz bunun önlemlerini almıştır. Bizde bunlara göre önümüzü göreceğiz. Gelen her müşteriyi eldivenle karşılıyoruz. Onun dışında maske kullanıyoruz, dezenfekte ilaçları var. Han olarak da dükkanlarımız iki günde bir dezenfekte ediliyor." ifadelerini kullandı.


"İşlerimizde yüzde 50 civarlarında düşüşler yaşıyoruz"


Koronavirüs nedeniyle işlerde düşüş olduğunu belirten esnaf Ömer Atayolu, "Yüzde 50 civarlarında düşüşler yaşıyoruz. Fakat bu sürece ülkemiz olarak üstesinden geleceğiz. İşlerde yavaş yavaş düzelip rayına girecektir. E-ticaret tabi ki de şu anda daha hareketli. Fakat kargolarda da sıkıntı olduğu için e-ticarette de aksaklıklar yaşıyoruz. Dükkanda 2 milyona hitap ediyorsak e-ticarette tüm ülkeye hitap ediyoruz. İstanbul'la sınırlı kalmıyor e-ticaret yaparken. Biz elimizden geldiğince korunmaya çalışıyoruz. Dezenfekte aldık, kolonya aldık, arkadaşlarımızın bir kısmı maske kullanıyor." şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Koronavirüs, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 05:34 Kaynak: İHA
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