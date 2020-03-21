Koronovirüse karşı önlem için "termal kontrollü temassız geçiş sistemi" geliştirildi - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Koronovirüse karşı önlem için 'termal kontrollü temassız geçiş sistemi' geliştirildi - Son Dakika

Koronovirüse karşı önlem için "termal kontrollü temassız geçiş sistemi" geliştirildi

6 saat önce

Niğde Teknopark'ta faaliyet gösteren bir firma, tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı önlem amaçlı toplu yaşam alanlarına girişte vücut ısısını ölçen "termal kontrollü temassız geçiş sistemi" geliştirdi.

Niğde Teknopark'ta faaliyet gösteren bir firma, tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı önlem amaçlı toplu yaşam alanlarına girişte vücut ısısını ölçen "termal kontrollü temassız geçiş sistemi" geliştirdi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Teknopark'ta faaliyet gösteren Çağrı Elektronik Sanayi'nin geliştirdiği sistem, yeni tip koronavirüsün belirtilerinden yüksek ateşi tespit ederek, ateşi olan kişileri tedbir amaçlı karantina bölgesine giden turnikeye yönlendiriyor.

Başta hastaneler olmak üzere toplu giriş çıkışların olduğu yerlere kurulabilen sistem, aynı zamanda görevlinin koluna taktığı sisteme entegre saate uyarı gönderiyor ve yüksek ateşi olan kişinin fotoğrafını çekerek sisteme kaydediyor.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde denenen sistemin ilerleyen günlerde hastanede aktif kullanımı planlanıyor.

Firmanın sahibi Gülali Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, sistemi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ve Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki hocaların katkılarıyla yerli yazılımcı ve donanımcılarla Niğde Teknopark'ta geliştirdiklerini söyledi.

"İnsanlığa nasıl hizmet ederiz" düşüncesiyle yola çıktıklarını anlatan Yıldırım, virüsün Türkiye'ye sıçramasının ardından ekibiyle gece gündüz çalışarak ürünü kısa sürede geliştirdiklerini belirtti.

Yıldırım, sistemin vücut ısısını farklı noktalardan aldığını, en yüksek ısıyı elde edip yönlendirme yaptığını aktararak, şunları kaydetti:

"Bu sistemin patent başvurularını yapıyoruz, sistem şu anda aktif çalışıyor. Bu sistem kamuya açık alanlarda girişte kullanılacak. Örneğin hastanenin girişinde. Personel dahil bütün insanların geçiş noktasında kullanacağız. Vücut ısısı 37 olan insanlar, turnikeden geçebilecek. Ancak vücut ısısı 38 ve üzerinde olan kişileri halka açık olan turnikeye değil de karantina turnikesi açılarak hastayı oraya yönlendirecek."

Sistemin geçen kişi sayısını kaydettiğini vurgulayan Yıldırım, şüpheli kişilerin vücut ısılarını ve fotoğrafını çekerek kaydettiğini anlattı.

Termal kamera maliyetlerinin çok yüksek olduğuna işaret eden Yıldırım, şöyle konuştu:

"Termal kamera, profesyonel kullanım gerektirmektedir. Ama bu cihazı kurduğumuz her yerde yazılımımız görevlilere yol gösteriyor. Sanal bir zekayla cihaz otomatik olarak kendisi yönlendiriyor. Maliyeti de termal kameraya göre çok düşük. Seri üretim noktasında gerekli çalışmaları yapıyoruz. Yaklaşık ürün maliyetlerini çıkardık. Bir kaç partner firmayla da görüşüyoruz, Teknopark ve üniversitemizle beraber bir yatırımcıyla bu işi tüm dünyaya paradan ziyade hizmet için sunmayı istiyoruz."

Niğde Teknopark Genel Müdürü Dr. Rifat Battaloğlu da firmanın yaklaşık bir yıldır Teknopark'ta yer aldığını belirterek, "Firmamızın daha önceki projelerde sağlık alanında başarılı yazılımları var. Koronavirüs salgını başladıktan hemen sonra hızlı bir şekilde bu projeyi geliştirmeye başladılar. Firmamız daha önceki projelerinden elde ettiği tecrübeler ile gece gündüz çalışarak, projeyi bugün itibarıyla tamamlandı. Proje, Teknopark projesi olarak hakem kontrolünde gerçekleşen bir projedir. Proje uygulama alanı olarak Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, yazılım geliştirme olarak Teknopark'taki faaliyetlerle proje başarıya ulaştı." diye konuştu.

Hastanenin Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Bilal Günaydın da koronavirüsten dolayı özellikle hastaları doğru yönlendirmek ve hızlı tedavi imkanlarını sunup personeli de güven altına almak adına Teknopark firmasıyla ortak çalışma yürüttüklerini aktardı.

Hastanenin giriş noktalarının çok önemli olduğuna işaret eden Günaydın, "Önümüzdeki süreçte hiç bir hasta veya çalışan, ateşi ölçülmeden hastaneye giremeyecek. Buradaki amacımız hastanın ateşinin en erken noktada saptanması. Hasta bu sistemin içinden geçtiğinde 38 derece ateşli olduğu zaman ekranda uyarı verecek, aynı zamanda güvenlik görevlisi ve hemşirenin kolundaki saati de titreşimle uyaracak. Koronavirüs şüphelisi olduğunu düşündüğümüz hastalar ilgili alana yönlendirilmiş olacak. Bu sistemi bir kaç gün içerisinde acil girişinde kullanıma geçireceğiz." ifadesini kullandı.

Koronovirüse karşı önlem için termal kontrollü temassız geçiş sistemi geliştirildi

Koronavirüs, Termal, Niğde, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 10:54 Kaynak: AA

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