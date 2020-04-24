KORONOVÜRÜS, RAMAZAN MANİLERİNİ DE ETKİLEDİ - Son Dakika
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KORONOVÜRÜS, RAMAZAN MANİLERİNİ DE ETKİLEDİ

50 dakika önce

*İstanbullular ilk sahura davulcular tarafından kaldırıldı.

KORONOVÜRÜS, RAMAZAN MANİLERİNİ DE ETKİLEDİ, System.String[]

*İstanbullular ilk sahura davulcular tarafından kaldırıldı.

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA - TÜRKİYE, koronovirüs nedeniyle bu Ramazan Ayı'na sokağa çıkma yasağıyla girdi. Ramazanın ilk sahuruna vatandaşları her zaman olduğu gibi ramazan davulcuları uyandırdı. Ancak, koronavirüs Ramazan manilerini de etkiledi.

Ramazan Ayı'na Türkiye, koronovirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağıyla girdi. İstanbul'da sokağa çıkma yasağına rağmen gelenek bozulmadı. Ramazan davulcuları bu yılda, vatandaşları ilk sahura kaldırdı. Ramazan davulcularının manilerine ise bu yıl koronavirüs damga vurdu.

KORONAVİRÜS RAMAZAN MANİLERİNE KONU OLDU

Zeytinburnu'nda üçerli gruplar halinde sokakları gezen davulcular, vatandaşları maniler ve ilahilerle sahura kaldırdı. Her yıl sokaklarda yankılanan manilere bu sene koronavirüs damga vurdu. Maniyi seslendiren davulcular bu yıl, "Ne uyursun? Ne uyursun? Bu uykuda ne bulursun? Al abdesti, kıl namazı. Belki koronodan kurtulursun" diye okudu.

SULTANBEYLİ'DE DAVULCULAR SOKAKLARI İNLETTİ

Ramazan davulcularının sokaklarda olduğu bir diğer ilçe ise Sultanbeyli oldu. 25 yıldır Ramazan davulcusu olduğunu söyleyen Erdal Aydın, "Yaklaşık 25 senedir Ramazan davulcusu olarak sokaklarda geziyorum. Şu anda gezmek yasak ama yine elimizden geldiği kadarıyla mahallede vatandaşlarımızı sahura kaldıracağız inşallah" dedi.

Erhan Aydın ise, "Yaklaşık 20 senedir abimle birlikte çalışıyorum. Bu sene Allah'ın izinliyle Ramazanımız çok güzel olacak. İnşallah koronavirüsten de kısa süre içerisinde kurtulacağız" diye konuştu.

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 03:45 Kaynak: DHA

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