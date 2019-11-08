Son Dakika Haberleri: Koronun 11 milyon fidan kamu spotu ilgi odağı oldu
Son Dakika Güncel Koronun 11 milyon fidan kamu spotu ilgi odağı oldu

Koronun 11 milyon fidan kamu spotu ilgi odağı oldu

8 saat önce

Koronun 11 milyon fidan kamu spotu ilgi odağı olduSAMSUN - Samsun'da bir koro tarafından 'Geleceğe Nefes' sloganlı 11 milyon fidan kampanyasına destek için hazırladığı kamu spotu sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Koronun 11 milyon fidan kamu spotu ilgi odağı oldu

SAMSUN - Samsun'da bir koro tarafından 'Geleceğe Nefes' sloganlı 11 milyon fidan kampanyasına destek için hazırladığı kamu spotu sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Türk Halk Müziği Korosu ekibi 11 milyon fidan kampanyasına destek için kamu spotu hazırladı.

Yayınlanan kamu spotu Vezirköprü'nün Şahinkaya Kanyonu görüntüleri ile birlikte sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı 'Geleceğe Nefes' kampanyası ile 11 Kasım'da 11 milyon fidanı toprakla buluşturmayı hedefliyor.

Koronun 11 milyon fidan kamu spotu ilgi odağı oldu

Vezirköprü, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 01:58 Kaynak: İHA
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