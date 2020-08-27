Koronun 30 yıllık üyesi Eryetli: Müdürün sanatçılara attığı mesaj sözün bittiği yer - Son Dakika

ANKARA Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Müdürü Gürsel Bilmiş'in sanatçılara gönderdiği, "Sanatçı arkadaşlara bundan sonra konser öncesi giyecekleri iç çamaşırı, çorap, kravat, gömlek gibi ne varsa bizzat ben bildireceğim" yazılı mesaj, koro üyelerinin tepkilerine neden oldu. Kültür Sanat Sendikası Genel Başkanı ve koronun 30 yıllık üyesi Hülya Eryetli, mesajla ilgili, "Sözün bittiği yer" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Müdürü Gürsel Bilmiş'in önceki gün sanatçıların bulunduğu WhatsApp grubuna attığı mesaj şaşkınlık yarattı. Bilmiş'in gönderdiği mesajda yer alan "Değerli arkadaşlar, bunca yıllık sanatçı arkadaşlara bundan sonra konser öncesi giyecekleri iç çamaşırı, çorap, kravat, gömlek vs. ne varsa bizzat ben bildireceğim. Çünkü maalesef aramızda konsere nasıl çıkılması gerektiğini çözememiş, öğrenememiş ya da ciddiye almayan arkadaşlarımız var. Konsere kravatsız, pembe, mor ya da olmaması gereken hangi renk var ise o renk ile çıkan sanatçıya bundan sonra çocuğa anlatır gibi anlatacağım. Bu kadar basit şeyler yüzünden genel müdürden azar işitmeye bir daha mahal vermeyeceğim. Aksini yapan, görevini ciddiye almamış olarak değerlendirilecek ve bundan sonraki sanat kurulumuz ve idaremiz nezdinde puanı, kredisi ona göre olacaktır" ifadeleri, üyelerin tepkisine neden oldu.