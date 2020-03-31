Koronvirüste ihracat önlemi: İHBİR üyeleri evlerinden 150 milyon firmaya ulaşabiliyor

Koronavirüs salgınında ihracatın kesintiye uğramaması adına İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği(İHBİR) de çalışmalarına hız verdi. Koronavirüsün hızla yayıldığı bu dönemde ticarete ivme kazandırmak amacıyla, yaptıkları iş birliği sayesinde dünyada 150 milyondan fazla firma bilgisine ihracatçı üyelerinin, hedeflenen firmalara evlerinden ulaşabildiğine dikkat çeken İHBİR Başkanı Haluk Okutur, "Herkesin evlerinde çalıştığı bu dönemde de yaptığımız iş birliği sayesinde, ihracatçı üyelerimiz, hedeflenen firmalara ilişkin etkin listeler oluşturabilecekler. Tedarikçilerin finansal durumlarını öğrenerek daha verimli anlaşmalar yapıp, satış ve pazarlama verimliliklerini artırabilecekler" dedi.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını vakalarının Türkiye'de de görülmeye başlamasıyla çok sayıda işletme de evden çalışma uygulamasına geçti. Koronavirüs döneminde ihracatın kesintiye uğramaması adına İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği(İHBİR) de önlemler aldı. İHBİR Başkanı Haluk Okutur da, Çin'den tüm dünyaya yayılan koranavirüsün hızla ilerlemesiyle birlikte ihracata olan etkilerini, bu süreçte İHBİR olarak neler yaptıklarını anlattı. Okutur, "Salgının ilk günlerinden itibaren, Sağlık Bakanımızın tavsiyeleri doğrultusunda, gerekli tedbirleri eksiksiz yerine getirerek önlemlerimizi alıyoruz. Virüsün yayılma hızı azaldıkça hep birlikte hızla toparlanmaya başlayacağız. Bizler ülkemiz için çalışmaya, üretmeye devam ediyoruz. Daha fazla öngörülü olmamız gereken bir zamandan geçiyoruz, bu sıkıntılı günleri hep birlikte aşacağız" diye konuştu.

"150 MİLYONDAN FAZLA FİRMA BİLGİSİNE EVLERİNDEN ULAŞABİLECEKLER"

Türkiye'nin 2023 ihracat hedeflerini hatırlatan İHBİR Başkanı Okutur, "İhracat hedeflerimizi gerçekleştirmek ve daha katma değerli hale getirmek amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Koronavirüsün hızla yayıldığı bu dönemde ticarete ivme kazandırmak ve evde kalınan zamanın daha verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla, tüm dünyada 150 milyondan fazla firma bilgisinin yer aldığı veri tabanı ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği sayesinde, ihracatçı üyelerimiz, hedeflenen firmalara ilişkin etkin listeler oluşturabilecekler. Tedarikçilerin finansal durumlarını öğrenerek daha verimli anlaşmalar yapıp, satış ve pazarlama verimliliklerini artırabilecekler. Ayrıca bu listeler devamlı güncellendiği için, gelişmelerden anında haberdar olabilecekler." şeklinde konuştu.

2023 YILI HEDEFİMİZ 13,7 MİLYAR DOLAR

İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur şunları söyledi: "Koronavirüs nedeniyle olumsuz etkilenen ihracata hız kazandırarak 2023 yılı için öngördüğümüz 13,7 milyar dolarlık hedefimize, salgının yayılma hızının düşmesiyle birlikte ihracatçı üyelerimizin de istikrarlı çalışmalarıyla birlik ve beraberlik içerisinde ulaşacağız.Cumhurbaşkanımız, ilgili tüm bakanlıklar ile tüm kurumlar gereken her türlü tedbiri aldı ve herkesi uyardı bizlerde millet olarak 'HayatEveSığar' dedik, el ele verdik. İHBİR olarak, bu süreçte hepimizin üzerine düşen görev ve sorumluklar olduğunun farkındayız. Bu kapsamda uyarılara karşı hızlı bir şekilde tedbirlerimizi aldık. Ülkemizde en fazla alım heyeti ve milli katılım fuarı gerçekleştiren birlik olan İHBİR bu süreçte, alım heyetlerini, milli katılım fuarlarını, ticaret heyetlerini erteleyerek gerekli tüm tedbirlerini aldı.Personelimizin de aynı şekilde uzaktan yönetim için gerekli alt yapısı sağlandıktan sonra evde kalmalarına yönelik tüm hazırlıklar yapıldı."