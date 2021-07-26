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KORRES ürünleri Boyner'de - Son Dakika

KORRES ürünleri Boyner'de

26.07.2021 14:32
KORRES ürünleri Boyner'de, System.String[]

Boyner, doğal cilt bakım ve kozmetik markası KORRES'in her cilt tipine ve her yaşın ihtiyaçlarına cevap veren ürünlerini müşterileriyle buluşturuyor.

Boyner, doğal cilt bakım ve kozmetik markası KORRES'in her cilt tipine ve her yaşın ihtiyaçlarına cevap veren ürünlerini müşterileriyle buluşturuyor.

Boyner açıklamasına göre, ünlü Koroneiki'nin naturel sızma zeytinyağını içeren KORRES Pure Greek Olive Serisi, cilt bakımı, vücut bakımı ve saç bakımı ürünleriyle ön plana çıkıyor. Pure Greek Olive Serisi'nde yer alan Pure Greek Olive Shine şampuan ve saç kremi, doğal bir antioksidan kaynağı olan sızma zeytinyağı, zeytin yaprağı özü, B ve E vitaminleri ile birlikte saçlara yoğun parlaklık, elastikiyet ve yumuşaklık veriyor.

Serinin diğer ürünleri Pure Greek Olive duş jeli cildi nazikçe temizlerken içeriğindeki sızma zeytinyağı ve zeytin yaprağı ile cildin doğal nemlilik seviyesini korumaya destek oluyor. Pure Greek Olive vücut kremi ve ellerin pürüzsüz ve esnek olmasını sağlayarak cildin doğal nemini korumaya yardımcı olan Pure Greek Olive el kremi de serinin ürünleri arasında yer alıyor.

Yüzyıllık bir cilt bakım ürünü olan yoğurdu modern bilimsel yöntemlerle yeniden işleyen KORRES Greek Yoghurt serisi, sağlıklı ve kadife gibi ciltler için "süper besin" sayılabilecek ürünler sunuyor.

KORRES Greek Yoghurt serisi

Gerçek yoğurda dayalı bakım serisi olma özelliği taşıyan KORRES Greek Yoghurt serisi içerisinde bulunan Hydra-Biome Probiotic Superdose Face Mask, cildi anında rahatlatan ve besleyen, parlatan ve kirlilik önleyici bir kalkan sağlayan gerçek yoğurt içeren ilk probiyotik süper doz maskesi olarak kadınlara sunuluyor. Ultra konsantre Comforting Probiotic Serum, 48 saat etkili yatıştırıcı nemlendirme sağlayarak cildin nem bariyerini güçlendiren, ferahlatıcı bir "likit yoğurt" olarak nitelendiriliyor.

Krem jel, yüksek performanslı Comforting Probiotic Moisturiser ise çevresel stres faktörlerine karşı cildin nem bariyerini güçlendirirken, cilt tarafından emilerek 48 saat boyu etkili yavaş salınımlı nemlendirmeyi sağlıyor. Lüks, probiyotikli besleyici Sleeping Facial, iyi dinlenmiş ve aydınlık bir ciltle uyanmaya yardım ediyor. Nihai cilt konforu ve yatıştırıcı nemlendirme sağlayan gece bakımı kremi sabaha kadar dolgun, sağlıklı parlak bir cildi ortaya çıkarmak için cilt mikrobiyom dengesini koruyor.

Sabun içermeyen krem köpük Foaming Cream Cleanser, kirliliği ve makyajı nazik ve etkin bir şekilde temizliyor. Ayrıca SPF 30 ve SPF 50 koruma sunan KORRES Yoghurt Güneş serisi, Akdeniz'in kendine özel hava koşullarında uzun süreli aktif nemlendirme ve optimum konfor sağlıyor.

KORRES'in tamamen doğal içeriklerle hazırlanan ürünleri Boyner mağazalarında ve "boyner.com.tr"de cildi ve doğa için en iyisini isteyenlerle buluşuyor.

Cilt Bakımı, Boyner, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi KORRES ürünleri Boyner'de - Son Dakika Ekonomi


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