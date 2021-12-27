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Korsan kitap satışı yapan iş yerlerine polisten baskın - Son Dakika

Korsan kitap satışı yapan iş yerlerine polisten baskın

27.12.2021 12:50
Korsan kitap satışı yapan iş yerlerine polisten baskın

Çankırı'da polis ekipleri tarafından 18 iş yerinde yapılan kontrollerde 414 adet korsan kitap ele geçirildi.

Çankırı'da polis ekipleri tarafından 18 iş yerinde yapılan kontrollerde 414 adet korsan kitap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı Emniyet, Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından, illegal yollarla yayımlanan kitapları sattığı belirlenen 18 iş yerinde arama yapıldı. Gerçekleştirilen denetimde 414 adet bandrolsüz kitap ele geçirildi. Olayla ilgili kitapları satan şahıslar hakkında adli soruşturma başlatıldı. - ÇANKIRI

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Çankırı, Polis, Kitap, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Korsan kitap satışı yapan iş yerlerine polisten baskın - Son Dakika


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SON DAKİKA: Korsan kitap satışı yapan iş yerlerine polisten baskın - Son Dakika
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