Son Dakika Haberleri: Korsan köpekler, müzisyen kediler... ABD'de evcil hayvan balosu
Son Dakika Dünya Korsan köpekler, müzisyen kediler... ABD'de evcil hayvan balosu

Korsan köpekler, müzisyen kediler... ABD'de evcil hayvan balosu

1 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletindeki Key West, evcil hayvanlar için 'maskeli balo'ya sahne oldu.

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Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletindeki Key West, evcil hayvanlar için 'maskeli balo'ya sahne oldu. Key West adası her yıl düzenlenen Fantasy Fest (Evcil Hayvan Maskeli Balosu) nedeniyle kostüm giydirilmiş köpekler, kediler ve diğer hayvanları ağırladı.

Korsan köpekler, müzisyen kediler... ABD'de evcil hayvan balosu

Amerika Birleşik Devletleri, Florida, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 06:18 
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