Korsan köpekler, müzisyen kediler... ABD'de evcil hayvan balosu
1 saat önce
Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletindeki Key West, evcil hayvanlar için 'maskeli balo'ya sahne oldu.
Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletindeki Key West, evcil hayvanlar için 'maskeli balo'ya sahne oldu. Key West adası her yıl düzenlenen Fantasy Fest (Evcil Hayvan Maskeli Balosu) nedeniyle kostüm giydirilmiş köpekler, kediler ve diğer hayvanları ağırladı.
Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 06:18
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