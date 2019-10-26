Korsan köpekler, müzisyen kediler... ABD'de evcil hayvan balosu

Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletindeki Key West, evcil hayvanlar için 'maskeli balo'ya sahne oldu. Key West adası her yıl düzenlenen Fantasy Fest (Evcil Hayvan Maskeli Balosu) nedeniyle kostüm giydirilmiş köpekler, kediler ve diğer hayvanları ağırladı.