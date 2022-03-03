Korsan otoparkçılara operasyon: 10 gözaltı - Son Dakika

İzmir'in Konak ilçesinde polis ekipleri tarafından korsan otoparkçılara yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler arasında daha önce 21 ve 19 kez yakalanan korsan otoparkçıların da bulunduğu öğrenildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, korsan otoparkçılara yönelik denetim çalışmalarını sürdürdü. Çalışmalar kapsamında, araçlarını park eden vatandaşlar üzerinden haksız kazanç elde etmek isteyen korsan otoparkçı diye tabir edilen şüphelilere yönelik operasyonlar düzenlendi. Sivil trafik ekiplerinin de yer adığı operasyonlarda, son bir hafta içerisinde özellikle Konak ilçesi Alsancak semtinde korsan otoparkçılık yaptığı belirlenen 10 şüpheli gözaltına alındı.

Biri 22 kez, diğeri 20'inci kez yakalandı

Şüpheliler, polis ekipleri tarafından yakalanarak adli işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü. Yapılan incelemede, korsan otoparkçılık yaptığı tespit edilen şüphelilerden birinin 22'inci kere, diğerinin ise 20'inci kere yakalandığı ortaya çıktı. - İZMİR