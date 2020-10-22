Korsan taksi trafikten menedildi, yaş haddini aşan sürücüye 7 bin 653 lira ceza - Son Dakika

Korsan taksi trafikten menedildi, yaş haddini aşan sürücüye 7 bin 653 lira ceza

22.10.2020 10:31
Korsan taksi trafikten menedildi, yaş haddini aşan sürücüye 7 bin 653 lira ceza, System.String[]

ADANA'da korsan taksicilik yaptığı ve yaş haddini aştığı belirlenen Mehmet E.'nin (66) aracı, trafikten menedilirken, sürücüye 7 bin 653 lira ceza kesildi.

ADANA'da korsan taksicilik yaptığı ve yaş haddini aştığı belirlenen Mehmet E.'nin (66) aracı, trafikten menedilirken, sürücüye 7 bin 653 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, denetleme yaptığı sırada şüphe üzerine bir taksiyi durdurdu. Polis, yaptığı kontrollerde taksinin korsan olduğunu, 66 yaşındaki sürücüsü Mehmet E.'nin de yaş haddini aştığını belirledi. Taksi, korsan olması nedeniyle trafikten 2 ay men edildi. Taşıma kanununa göre en fazla 65 yaşında olması gereken sürücü Mehmet E.'ye de 7 bin 653 TL ceza uygulandı.


Korsan taksi trafikten menedildi, yaş haddini aşan sürücüye 7 bin 653 lira ceza

Taksi, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Korsan taksi trafikten menedildi, yaş haddini aşan sürücüye 7 bin 653 lira ceza - Son Dakika

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