Korsan taksici, aracına aldığı müşteri sivil polis çıkınca yakayı ele verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Korsan taksici, aracına aldığı müşteri sivil polis çıkınca yakayı ele verdi

08.05.2022 13:22
Korsan taksici, aracına aldığı müşteri sivil polis çıkınca yakayı ele verdi

Antalya'da korsan taksicilik yapan bir sürücü, müşteri kılığına giren sivil polisi götürürken uygulama noktasında suçüstü yakalandı.

Antalya'da korsan taksicilik yapan bir sürücü, müşteri kılığına giren sivil polisi götürürken uygulama noktasında suçüstü yakalandı. 2 ay aracına el konulup 9 bin 125 TL para cezasına çarptırılan sürücü, "Korsan taksici olduğum doğru değil. Yardımseverliğin cezasını çekiyorum. Para istediğim asılsız. Arkadaş otostop yapıyordu ben de aldım" sözleriyle kendini savundu.

Olay, Konyaaltı ilçesi Batı Çevreyolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı trafik timleri, il merkezinde korsan taksi işi yapan şahıslara yönelik çalışma başlattı. İsmi açıklanmayan sivil polis, internet üzerinden temin ettiği telefon numarasını arayarak taksiye ihtiyacı olduğunu belirtti. Kısa süre sonra Konyaaltı ilçesine gelen 81 FJ 007 plakalı araç ile gelen sürücü Erdoğan U.A., Antalya Havalimanı'na gitmek isteyen müşteri kılığındaki polisle 140 TL karşılığında anlaştı. Bu sırada araçtaki sivil polis, hareketli konumu ekiplerle paylaştı. Güzergah bilgisini alan trafik timleri ise araç trafiğini tek şeride düşürdü. Çok geçmeden uygulama noktasına gelen sürücü, ekipler tarafından araçtan indirildi.

9 bin 125 TL para ceza

Polis ekiplerini karşısında görünce şaşıran sürücü kendisine ceza yazılmaması için dil döktü. Polis ekipleri şahsa korsan taksicilik suçundan 9 bin 125 TL para cezası kesti. Araç ise 2 ay trafikten men edilerek çekici aracılığıyla Yediemin otoparkına çekildi.

"Yardımseverliğin cezasını çekiyorum"

Suçlamaları kabul etmeyen sürücü, "Yapmayın etmeyin. Gözünüzü seveyim. Götürmeyeyim mi memur bey. Pazar yerinin yanında aldım. Korsan taksici olduğum doğru değil. Yardımseverliğin cezasını çekiyorum. Para istediğim asılsız. Arkadaş otostop yapıyordu ben de aldım" diyerek, kendini savundu.

İşlemlerinin ardından polisin taksi isteğini geri çeviren sürücü, çevre yolundan yaya olarak ayrıldı.

Ehliyetsiz korsan taksi sürücüsüne ceza yağdı

Öte yandan, dün akşam saatlerinde ise yine korsan taşımacılık yapan 07 AND 853 plakalı aracı da durduran ekipler, sürücünün ehliyetsiz olduğunu belirledi. Sürücüye, ehliyetsiz araç kullanmak ve korsan taşımacılık yapmak suçlarından toplamda 12 bin 799 TL para cezası kesildi, araç trafikten 2 ay men edildi. - ANTALYA

Korsan taksici, aracına aldığı müşteri sivil polis çıkınca yakayı ele verdi
Korsan taksici, aracına aldığı müşteri sivil polis çıkınca yakayı ele verdi
Korsan taksici, aracına aldığı müşteri sivil polis çıkınca yakayı ele verdi
Korsan taksici, aracına aldığı müşteri sivil polis çıkınca yakayı ele verdi
Korsan taksici, aracına aldığı müşteri sivil polis çıkınca yakayı ele verdi
Korsan taksici, aracına aldığı müşteri sivil polis çıkınca yakayı ele verdi
Korsan taksici, aracına aldığı müşteri sivil polis çıkınca yakayı ele verdi
Korsan taksici, aracına aldığı müşteri sivil polis çıkınca yakayı ele verdi
Korsan taksici, aracına aldığı müşteri sivil polis çıkınca yakayı ele verdi
Korsan taksici, aracına aldığı müşteri sivil polis çıkınca yakayı ele verdi

YORUMLAR
500
Aracına aldığı müşteri sivil polis çıkınca yakayı ele veren korsan taksici: ' Otostop çekiyordu, yardımseverliğimin cezasını çekiyorum' Aracına aldığı müşteri sivil polis çıkınca yakayı ele veren korsan taksici: ' Otostop çekiyordu, yardımseverliğimin cezasını çekiyorum' Aldığı lüks aracı işyerinin önüne koyup, üzerine 'Markanın ayıplı malıdır, 5 yıldır yatmakta' yazdı Aldığı lüks aracı işyerinin önüne koyup, üzerine 'Markanın ayıplı malıdır, 5 yıldır yatmakta' yazdı Son dakika haber: Manavgat'ta hafif ticari araç motosikletle çarpıştı: 1 yaralı Son dakika haber: Manavgat'ta hafif ticari araç motosikletle çarpıştı: 1 yaralı

Tragger, Antalya, Taksi, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Korsan taksici, aracına aldığı müşteri sivil polis çıkınca yakayı ele verdi - Son Dakika


Son Dakika
13:16 Ukrayna'nın kullandığı Bayraktar TB2 SİHA, Yılan Adası'na Rus askeri indiren helikopteri vurdu
13:03 Balkondan tayt çalıp koklayan sapığın ilk vukuatı değilmiş! "Bugüne kadar 60 tane kadın çamaşırı çaldım"
12:59 Duran minibüs yol kenarında duran pikaba çarptı: 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
12:51 Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz hastaneye kaldırıldı
12:50 Yolda ayıyla karşılaşan Trabzonlu vatandaşın görüntüleri gülümsetti: Ne var ne yok?
12:44 Çinli bilim insanlarından kayıtlara geçecek araştırma: Ay toprağı oksijen ve yakıt üretme potansiyeli taşıyor
11:24 "Zafer Partisi gelecek sığınmacılar gidecek" sloganı sonrası ilçe başkanı gözaltına alındı Ümit Özdağ sosyal medyadan tepki gösterdi
11:20 Doğum kilolarından kurtulan Kylie Jenner, bikinili pozlarını takipçileriyle paylaştı
11:17 Vahşice katledilen Pınar Gültekin'in annesi Şefika Gültekin Anneler Günü'nde konuştu: En büyük hediyem katilin en ağır cezayı alması
10:54 Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı: Annelerimiz müşfik bir sığınaktır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2022 13:31:51. #1.11#
SON DAKİKA: Korsan taksici, aracına aldığı müşteri sivil polis çıkınca yakayı ele verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement