Korsan takside kurşun yağmuruna tuttular! Arka koltukta oturan adam, sırtından vurularak hayatını kaybetti

Mustafa Kemal Paşa Firuzköy Bulvarı'nda, dün saat 15.30 sıralarında Yusuf Erkekdağ yönetimindeki otomobil, trafik ışıklarında durdu. Bir arkasında bulunan araçtan inen üç kişi, korsan taksi olduğu belirtilen aracın arka koltuğundaki Oğuz Bora Tunç'a ateş ettikten sonra, aynı araçla hızla uzaklaştı. Sırtına isabet eden kurşunla ağır yaralanan Tunç, çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Tunç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KORSAN TAKSİ ŞOFÖRÜ ŞÜPHELİLERİ TANIDI

Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri saldırıya uğrayan korsan taksi şoförü Yusuf Erkekdağ'ın ifadesini aldı. Tunç'un kendisine 100 TL vererek, Sefaköy'e götürmesini istediğini, durdukları sırada Doğuş D. ile Arda D. isimli kişilerin yanlarına gelerek ateş ettikten sonra uzaklaştıklarını anlattı. Erkekdağ, şüphelileri tanıdığını ifade etti.

POLİS SALDIRGANLARI YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI

Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştirdikten sonra geldikleri araçla kaçan 14 suç kaydı olan Doğuş D., 6 suç kaydı olan Arda D., Özkan K. ve F.M.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

OLAY ANI KAMERALAR TARAFINDAN KAYIT ALTINA ALINDI

Cinayet anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde bir araçtan inerek hedef aldıkları beyaz otomobile doğru koşan 3 kişiden 2'sinin ateş açtıkları görülüyor. Ardından saldırganların geldikleri araca binerek kaçtıkları da görüntülerde yer alıyor.

ÖNCE VURDULAR, SONRA HASTANE ETRAFINDA TUR ATTILAR

100 lira karşılığında korsan taksiye bindiği öğrenilen Tunç, saldırının ardından hastaneye sürücü Yusuf E. tarafından götürüldü. Sürücü Yusuf E. gözaltına alınarak polis merkezine götürülürken, saldırganlardan Arda D.'nin hastane çevresinde tur attığı ve Tunç'un ölüp ölmediğini öğrenmeye çalıştığı iddia edildi. Öte yandan saldırıda kullanılan araç ise, Mustafa Kemalpaşa Mahallesi Mahir Sokak üzerinde terk edilmiş halde bulundu.

"ETRAFTA KİMSE YOKTU"

Olayla ilgili konuşan esnaf İzzet Saygın, "Olay sırasında ben camiye namaz kılmaya gitmiştim. Geldiğimde polis ve olay yeri inceleme ekipleri vardı. Etrafa sorduğumda arkadaşlarım 'Burada bir silahlı olmuş.' dedi. Etrafta kimse yoktu. Sadece polisler olay yeri inceleme çalışmasını yaptılar ve gittiler. Şahıslar kaçmışlar, o arada polis onları yakalamamış. Sonradan bir kişinin öldüğünü internetten duyduk" dedi.