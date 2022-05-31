Korsan taksiye binip para vermeden kaçmak isteyince ortalık birbirine girdi! O anlar kameralara anbean kaydedildi - Son Dakika
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Korsan taksiye binip para vermeden kaçmak isteyince ortalık birbirine girdi! O anlar kameralara anbean kaydedildi

31.05.2022 11:07

İstanbul Esenyurt'ta korsan taksi ile yolculuk yapan yabancı uyruklu iki kişi, para ödemeden kaçmak isteyince arbede yaşandı. Tartışmayı gören çevredeki esnaf ise duruma sert şekilde müdahale edince ortalık adeta savaş alanına döndü. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye kaydedildi.

Geçtiğimiz Pazar günü Esenyurt Sultaniye Mahallesinde iddiaya göre korsan taksi kullanarak şehir dışından İstanbul'a seyahat eden yabancı uyruklu iki şahıs, şoföre para vermeden kaçmak istedi. Sürücü ile şahısların arasında çıkan kısa süreli kovalamacanın ardından taraflar arasında arbede çıktı.

ESNAF DA DAHİL OLDU

Tartışmayı gören çevredeki esnaf, ellerine aldıkları bıçak, sopa ve şiş gibi aletlerle olaya müdahale etmeye çalıştı. Tartışma kısa sürede büyürken, cadde adeta savaş alanına döndü. Yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu kavga, tarafların dağılmasının ardından sonlanırken ölü ya da yaralı olmadığı belirtildi. Yaşanan o anlar çevredeki işyerinin güvenlik kamerası ve bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

"ELLERİNDE SİLAH, ŞİŞ, DÖNER BIÇAĞI VARDI"

Yaşanan kavga ile ilgili konuşan esnaf Doğan Dalkılıç, "Bildiğim kadarıyla kavga, korsan taksi olayından çıkmış. Yolcular ücret ödememişler ve kaçmışlar. Çok kalabalıktı, ellerinde silah, bıçak gibi aletler vardı. Biz silahı görünce geri çekildik. Canımızı sokakta bulmadık. Ellerinde şiş, döner bıçağı vardı. Daha ne olsun?" dedi.

O ANLAR KAMERADA

Yaşanan anlar çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, korsan taksiden inen yabancı uyruklu iki şahsın parasını vermeden kaçmayı çalışmasının ardından şoför tarafından yakalanarak arabaya geri getirildiği ve çevredeki esnaf ile yabancı uyruklular arasında bıçak ve sopalarla arbede yaşandığı görüldü.

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Kaynak: İHA

Esenyurt, Arbede, Taksi, Esnaf, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Korsan taksiye binip para vermeden kaçmak isteyince ortalık birbirine girdi! O anlar kameralara anbean kaydedildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Korsan taksiye binip para vermeden kaçmak isteyince ortalık birbirine girdi! O anlar kameralara anbean kaydedildi - Son Dakika
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