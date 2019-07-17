Son Dakika Haberleri: Korsan taşımacılığa karşı sıkı denetim
Son Dakika Güncel Haber

Korsan taşımacılığa karşı sıkı denetim

3 saat önce

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğüne bağlı Trafik Zabıta Ekipleri, Manisa il genelinde servis araçları denetimlerini sıklaştırdı.

Korsan taşımacılığa karşı sıkı denetim, System.String[]

Yaz aylarının gelmesi ve tarımsal hareketliliğin başlamasıyla birlikte Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, trafik güvenliğinin sağlanması, korsan ve güvensiz taşımacılığın önlenmesi amacıyla sabahın erken saatlerinden itibaren Manisa merkez, Salihli ve Akhisar ilçelerinde 9 ayrı noktada denetim yaptı.

Denetimlerde 280 aracın kontrol edildiği, bunlardan eksiği ve kural ihlali görülen 55 adedine cezai işlem uygulandığı kaydedildi. Denetimler hakkında bilgi veren Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, "Manisa Büyükşehir Belediyemiz sınırları içerisinde servis hizmetlerinde kullanılan araçların standardizasyonunun tesis edilmesi, kamusal hizmet standartlarının denetim ve takibinin sağlanarak daha modern, güvenli, denetlenebilir ve izlenebilir taşıma standartlarına kavuşturulabilmesi, trafik güvenliğinin en üst düzeyde sağlanarak korsan ve güvensiz taşımacılığın önüne geçilmesi amacıyla servis araçlarına yönelik gerçekleştirdiğimiz bu denetimlerimiz etkin ve kesintisiz şekilde devam edecektir" şeklinde konuştu.

Salihli, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 04:54 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kendisine mermi yutturup, etek giydiren şahıslardan şikayetçi olmadı Fındıkta üreticiyi korkutan gelişme! Bir haftada fiyatı 20 liradan 12 liraya düştü WhatsApp, Instagram ve Facebook çöktü mü? Medipol Başakşehir yeni sezon formalarını tanıttı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.7.2019 20:04:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Korsan taşımacılığa karşı sıkı denetim
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]