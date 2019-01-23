Son Dakika Haberleri: Korsan Taşımanın Her Türlüsüne Karşıyız"

Korsan Taşımanın Her Türlüsüne Karşıyız"

22 dakika önce

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, korsan taşımanın her türlüsüne karşı olduklarını belirterek, "Alnının teriyle ekmeğini kazanan esnafımızın yanındayız. Bu şehrin sorunlarını bu şehrin yükünü taşıyanlarla beraber çözeceğiz.

Korsan Taşımanın Her Türlüsüne Karşıyız
TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, korsan taşımanın her türlüsüne karşı olduklarını belirterek, "Alnının teriyle ekmeğini kazanan esnafımızın yanındayız. Bu şehrin sorunlarını bu şehrin yükünü taşıyanlarla beraber çözeceğiz." dedi.

Sultanbeyli'de bir taksi durağını ziyaret ederek, taksicilerin sorunlarını dinleyen Yıldırım, korsan taksicilerin taksici esnafının emeğine haksız bir şekilde ortak olduğunu ve haksız rekabete yol açtıklarını anlattı.

"Korsan taşımanın her türlüsüne karşıyız. Haksız rekabet oluşturuyor. Alnının teriyle ekmeğini kazanan esnafımızın yanındayız. Bu şehrin sorunlarını bu şehrin yükünü taşıyanlarla beraber çözeceğiz." diyen Yıldırım, taksicilerin vergisini ödediğini, sorunları tam bir dayanışma halinde oldukları taksicilerle çözeceklerini dile getirdi.

Ardından bölgedeki esnafı da ziyaret eden Yıldırım'ın, "Nasıl buldunuz burayı?" sorusuna gazeteciler, "Siz nasıl buldunuz?" karşılığını vermesi üzerine Yıldırım, "Yorum yok" diyerek espriyle yanıt verdi.

Binali Yıldırım, ayrıca hayatını kaybeden sinema oyuncusu Ayşen Gruda için de "Çok değerli bir sanatçıydı, Allah rahmet eylesin. Yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, eski Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin'in eşlik ettiği Yıldırım, eniştesi Mecit Dertli'nin annesi Sultan Dertli'nin Ümraniye Hz. Ali Camisinde kılınan cenaze namazına da katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 05:38 Kaynak: AA

belediye başkan adayı, Binali Yıldırım, İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Binali Yıldırım'dan Şart Koşup Oy Vereceğim Diyen Vatandaşa: Bu İşler, Oyla Hesap Kitap İşi Değil CHP'nin İstanbul Adayı İmamoğlu ile Vatandaş Arasında Dikkat Çeken Sohbet

Adnan Oktar'ın Cezaevindeki Son Hali Herkesi Şaşırttı TSK, Tel Rıfat'taki YPG/PKK'lı Teröristleri Obüslerle Vurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.1.2019 18:00:10. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Korsan Taşımanın Her Türlüsüne Karşıyız"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]