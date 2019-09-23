Son Dakika Haberleri: Korsan yayın yapan beoutQ için "Arabistan merkezli" iddiası
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Korsan yayın yapan beoutQ için "Arabistan merkezli" iddiası

1 saat önce

beIN Media Group tarafından faaliyete geçirilen internet sitesinde yer alan bilgilere göre merkezi Suudi Arabistan'da bulunan korsan yayın platformu beoutQ, faaliyetlerini yine merkezi uydu sağlayıcısı Arabsat aracılığıyla yürütüyor.

Korsan yayın yapan beoutQ için

beIN Media Group tarafından faaliyete geçirilen internet sitesinde yer alan bilgilere göre merkezi Suudi Arabistan'da bulunan korsan yayın platformu beoutQ, faaliyetlerini yine merkezi uydu sağlayıcısı Arabsat aracılığıyla yürütüyor.

https://beoutq.tv adresli internet sitesi, beoutQ'nun korsan yayıncılık faaliyetlerine dair bir dosyayı kamuoyuyla paylaştı.

İnternet sitesinde yer alan bilgilere göre, 2017 yılında piyasaya çıkan beoutQ'nun şimdiye kadar milyarlarca dolar değerinde premium spor ve eğlence içeriğini yasa dışı olarak yayımladığı iddia ediliyor.

Sitede yer verilen iddialara göre, korsan yayın sitesi beoutQ, yayınlarını Riyad merkezli uydu sağlayıcısı Arabsat üzerinden gerçekleştiriyor.

Sitede ayrıca Suudi Arabistan'ın beIN Media Group'tan gelen bütün itirazlara karşı mahkeme yolunu kapattığı da vurgulanıyor.

Katar ambargosu

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır'dan oluşan 4 ülke, 2017'de Katar'ı teröre destek vermek ve İran ile çok yakın ilişki içinde olmak suçlamasıyla hava, kara ve denizden ambargo altına almıştı. Katar ise hiç bir kanıt olmadığını belirterek, bütün iddiaları reddetmişti.

Suudi Arabistan, Katar, beIN, Teknoloji

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 04:18 Kaynak: AA
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