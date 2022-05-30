Korsandan bıkan taksiciler kontak kapattı - Son Dakika
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Korsandan bıkan taksiciler kontak kapattı

30.05.2022 14:04
Korsandan bıkan taksiciler kontak kapattı

Sivas'ın Kangal ilçesinde korsan taşımacılıktan bıkan taksici esnafı kontak kapatma eylemi yaptı.

Sivas'ın Kangal ilçesinde korsan taşımacılıktan bıkan taksici esnafı kontak kapatma eylemi yaptı.

Sivas'ın Kangal ilçesinde artan konsan taşımacılık taksici esnafını canından bezdirdi. İlçede esnaflık yapan taksiciler seslerini duyurmak için kontak kapatma kararı aldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Kangal Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Müslüm Kel, akaryakıt fiyatlarının artması ve haliyle hayat pahalılığı ile mücadele ederken birde korsan taksicilerin faaliyetlerinden dolayı mağdur olduklarını dile getirdi. Kel, taksici esnafının giderlerini karşılayamaz duruma geldiğini kaydedip korsan taşımacılığa karşı yetkilileri göreve davet etti. - SİVAS

Korsandan bıkan taksiciler kontak kapattı
Korsandan bıkan taksiciler kontak kapattı

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Kaynak: İHA

Kangal, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Korsandan bıkan taksiciler kontak kapattı - Son Dakika


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