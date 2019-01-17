Son Dakika Haberleri: Korsanla Mücadelede 2 Milyon Materyal Ele Geçirildi

Korsanla Mücadelede 2 Milyon Materyal Ele Geçirildi

53 dakika önce

Kültür ve Turizm Bakanlığınca geçen yıl yaklaşık 2 milyon korsan materyal ele geçirildiği bildirildi.

Korsanla Mücadelede 2 Milyon Materyal Ele Geçirildi, System.String[]
Kültür ve Turizm Bakanlığınca geçen yıl yaklaşık 2 milyon korsan materyal ele geçirildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Telif Hakları Genel Müdürlüğünün öncülüğünde, 2018'de korsanla mücadeleye yönelik 1192 operasyon düzenlendi.

Tüm illerde kurulan denetim komisyonlarının, Emniyet Genel Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirdiği çalışmalarda el konulan materyal sayısı bir önceki yıla göre yüzde 79 artarak 1 milyon 69 bin 795'ten 1 milyon 918 bin 717'ye ulaştı.

Sahte bandrollü kitap, bilgisayar programları, CD, film ve müzik eserlerinin yasa dışı çoğaltılmış nüshaları gibi korsan ürünleri sattığı belirlenen 1285 kişi hakkında da işlem yapıldı.


Denetim komisyonları, 2017'de tahsis edilen 200 lazer şifre okuyucu ve 350 karekod okuyucu cihaz kullanıyor. Böylece bandrollerin orijinalliği ile eserlere ilişkin tüm bilgiler tespit ediliyor.

Geçen yıl teknik altyapıyı güçlendiren Bakanlık, holografik bandrollere de yeni bir güvenlik özelliği getirerek UV lamba altında beliren görsellerin yer aldığı bandroller kullanmaya başladı. UV etkili mürekkebin taklit edilebilirliği zorlaştırdığı kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 12:51 Kaynak: AA

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