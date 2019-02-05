Korsanlar Berlin Türk Cemaati'nin İnternet Sitesini Çökertti

BERLİN Türk Cemaati'nin internet sayfasını ele geçiren korsanlar, cemaate ait birçok bilgiye de ulaştı.

BERLİN Türk Cemaati'nin internet sayfasını ele geçiren korsanlar, cemaate ait birçok bilgiye de ulaştı. TGB Genel Sekreteri Av. Melisa Selin Erdoğan, korsanların üye dernek ve Türklerden bağış yapmalarını istediğini belirterek "Dolandırıcılar bizim adımıza bağış toplamaya çalışıyorlar. Kimi adreslere de dernek adına fatura gönderildiğini öğrendik" dedi.



'PARA İSTEKLERİNİ CİDDİYE ALMAYIN' Av. Melisa Selin Erdoğan, gönderilen bağış makbuzlarını ve faturaların dikkate alınmamasını isterken "Gelen para isteklerini ciddiye alıp da sakın para havale etmeyin. Çünkü bunlar dolandırıcı. Cemaatle hiçbir ilgileri yok. Bizim adımıza herhangi bir talep gelirse mutlaka bize bildirilsin" çağrısı yaptı. onuyu polise ve adli makamlara bildirdiklerini belirten Erdoğan, internet sayfasının çökertilmesi üzerine birçok bilgiyi kaybettiklerini de belirtti. Erdoğan yeniden internet sayfası kurmak için çalışmalara başlandığını da söyledi.

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