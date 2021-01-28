Korsanlar tarafından kaçırılan gemideki Türk vatandaşları Türkiye'ye geliyor - Son Dakika

Korsanlar tarafından kaçırılan gemideki Türk vatandaşları Türkiye'ye geliyor

28.01.2021 21:44

Gine'de körfezi açıklarında korsanlar tarafından kaçırılan geminin 3 Türk personelinin 30 Ocak günü İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Gine'de körfezi açıklarında korsanlar tarafından kaçırılan geminin 3 Türk personelinin 30 Ocak günü İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Geçtiğimiz günlerde Batı Afrika ülkesi Gine açıklarında mürettebatı Türklerden oluşan Liberya bayraklı M/V Mozart isimli bir gemi silahlı Nijeryalı korsanlar tarafından kaçırılmış personel ise rehin alınmıştı. İlk belirlemelere göre 19 kişilik mürettebattan Azerbaycanlı 2. Mühendis Farman Ismaılov ise hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından 3 Türk gemici Furkan Yaren, İlhan Süha Tatlıgül ve Bahadır Yeşilalan'ın 29 Ocak günü Librevil-İstanbul seferine bilet aldıkları öğrenildi. 3 Türk'ün 30 Ocak günü İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

(İHA)

Korsanlar tarafından kaçırılan gemideki Türk vatandaşları Türkiye'ye geliyor
Korsanlar tarafından kaçırılan gemideki Türk vatandaşları Türkiye'ye geliyor
Korsanlar tarafından kaçırılan gemideki Türk vatandaşları Türkiye'ye geliyor
Korsanlar tarafından kaçırılan gemideki Türk vatandaşları Türkiye'ye geliyor

Münir Karaloğlu, Türkiye, Ocak, Türk, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Korsanlar tarafından kaçırılan gemideki Türk vatandaşları Türkiye'ye geliyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Sütyensiz paylaşımıyla olay yaratan Serenay Sarıkaya'ya beğeni yağdı Bodrum'da bir günde 4 mevsim! Önce güneş çıktı, ardından 40 yıl sonra ilk kez kar yağdı Son Dakika: Türkiye'de 28 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 129 kişi vefat etti, 7 bin 279 yeni vaka tespit edildi Nevşin Mengü, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında ilk kez olumlu şeyler söyledi Emre Aşık için kiralık katil tutan Yağmur Aşık'tan yeni iddialar: Erdi Sungur çıplak fotoğraflarımı servis etti Arda Turan'ın satın aldığı evin fiyatı dudak uçuklattı İş insanı Kurtuluş'un cinayetinde kan donduran detaylar! Katil soğukkanlılıkla anlattı İki gündür haber alınamayan kadın, evinde uyurken bulundu
ABD'de atık tesisinde kimyasal sızıntı! Ölü ve yaralılar var ABD'de atık tesisinde kimyasal sızıntı! Ölü ve yaralılar var         
21:36
Yılın ilk MGK toplantısı sona erdi! Bildiride Ege ve Kıbrıs vurgusu Yılın ilk MGK toplantısı sona erdi! Bildiride Ege ve Kıbrıs vurgusu         
21:21
Taraftarlar sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Galatasaray Gedson Fernandes ile anlaşma sağladı Taraftarlar sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Galatasaray Gedson Fernandes ile anlaşma sağladı         
21:09
İsimler değişiyor ama sebepleri hep aynı! Cansız bedeni çuvalda bulunan Arzu Aygün kıskançlık kurbanı oldu İsimler değişiyor ama sebepleri hep aynı! Cansız bedeni çuvalda bulunan Arzu Aygün kıskançlık kurbanı oldu         
20:09
Dehşet anları kamerada! Yol verme kavgasında kardeşlerin üzerine kurşun yağdırdı: 1 ölü, 2 yaralı Dehşet anları kamerada! Yol verme kavgasında kardeşlerin üzerine kurşun yağdırdı: 1 ölü, 2 yaralı         
19:11
Bisikletli tacizciye gençlerden sokak ortasında meydan dayağı Bisikletli tacizciye gençlerden sokak ortasında meydan dayağı         
18:45
Benzinlikte hırsızlık yapan adam, kadın müşterinin cinsel ilişki teklifini kabul edince yakayı ele verdi Benzinlikte hırsızlık yapan adam, kadın müşterinin cinsel ilişki teklifini kabul edince yakayı ele verdi         
17:45
Son Dakika! Gine Körfezi'nde 15 Türk denizciyi esir alan korsanlarla ilk temas kuruldu Son Dakika! Gine Körfezi'nde 15 Türk denizciyi esir alan korsanlarla ilk temas kuruldu         
16:48
Yüz yüze eğitim için Bakan Selçuk'un açıkladığı 15 Şubat'ı erken bulan Bilim Kurulu 15 Mart'ı önerdi Yüz yüze eğitim için Bakan Selçuk'un açıkladığı 15 Şubat'ı erken bulan Bilim Kurulu 15 Mart'ı önerdi         
15:40
Sokak köpeğinin saldırısına uğrayan adam yumruk darbeleriyle kurtulabildi Sokak köpeğinin saldırısına uğrayan adam yumruk darbeleriyle kurtulabildi         
15:35
Erdoğan'ın üstünü çizdiği Mehmet Şimşek, sessizliğini Erdoğan'ın üstünü çizdiği Mehmet Şimşek, sessizliğini "aşı milliyetçiliği" paylaşımıyla bozdu         
15:25
İmamoğlu'nun yargılandığı davada hakim ile avukat tartıştı İmamoğlu'nun yargılandığı davada hakim ile avukat tartıştı         
14:13
TSK personeline ilişkin kanun teklifi TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi TSK personeline ilişkin kanun teklifi TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi         
13:39
Kepçe operatörü, hukuk savaşı verdiği telefon firmasını dize getirdi Kepçe operatörü, hukuk savaşı verdiği telefon firmasını dize getirdi         
13:14
Bridgerton, 83 ülkede ayın en çok izlenilen dizisi oldu Bridgerton, 83 ülkede ayın en çok izlenilen dizisi oldu         
12:48
Sivaslı işadamı memleketine Türkiye'nin en büyük meyve bahçesini kuruyor Sivaslı işadamı memleketine Türkiye'nin en büyük meyve bahçesini kuruyor         
11:06
Volkswagen'i tahtından eden Toyota dünyanın en çok satan otomobil markası oldu Volkswagen'i tahtından eden Toyota dünyanın en çok satan otomobil markası oldu         
09:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2021 22:06:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Korsanlar tarafından kaçırılan gemideki Türk vatandaşları Türkiye'ye geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei