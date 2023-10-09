Korse detaylı elbise giyen Nesrin Cavadzade\'nin tarzı hiç beğenilmedi

Bizim Hikaye, Yasak Elma ve Üç Kuruş gibi iddialı dizilerde rol alan güzel oyuncu Nesrin Cavadzade zaman zaman kıyafet tercihleriyle gündeme geliyor. Bir davete katılan oyuncunun korse detaylı elbisesi takipçileri tarafından hiç beğenilmedi.

"KORKUNÇ BİR ELBİSE"

Boncuklarla kaplı ışıltılı bir elbise giyen Cavadzade'nin elbisesinin bel kısmındaki korse detayı hiç beğenilmedi. Abartılı elbisesine bir de abartılı küpe takarak saçlarını açık bırakan oyuncu, verdiği pozları Instagram hesabından yayınladı. Tarzı beğenilmeyen oyuncunun paylaşımına "Zarafeti bile elbiseyi kurtaramamış" ve "Korkunç bir elbise" yorumu yapıldı.

İşte Nesrin Cavadzade'nin elbise için yapılan bazı yorumlar...