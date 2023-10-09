Bizim Hikaye, Yasak Elma ve Üç Kuruş gibi iddialı dizilerde rol alan güzel oyuncu Nesrin Cavadzade zaman zaman kıyafet tercihleriyle gündeme geliyor. Bir davete katılan oyuncunun korse detaylı elbisesi takipçileri tarafından hiç beğenilmedi.
Boncuklarla kaplı ışıltılı bir elbise giyen Cavadzade'nin elbisesinin bel kısmındaki korse detayı hiç beğenilmedi. Abartılı elbisesine bir de abartılı küpe takarak saçlarını açık bırakan oyuncu, verdiği pozları Instagram hesabından yayınladı. Tarzı beğenilmeyen oyuncunun paylaşımına "Zarafeti bile elbiseyi kurtaramamış" ve "Korkunç bir elbise" yorumu yapıldı.
Son Dakika › Moda › Korse detaylı elbise giyen Nesrin Cavadzade'nin tarzı hiç beğenilmedi - Son Dakika