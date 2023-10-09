Korse detaylı elbise giyen Nesrin Cavadzade'nin tarzı hiç beğenilmedi - Son Dakika

Korse detaylı elbise giyen Nesrin Cavadzade'nin tarzı hiç beğenilmedi

Korse detaylı elbise giyen Nesrin Cavadzade\'nin tarzı hiç beğenilmedi
Son Güncelleme: 09.10.2023 11:06

Bir davet için korse detaylı bir ışıltılı elbise Güzel oyuncu Nesrin Cavadzade, tarzıyla hiç beğenilmedi. Oyuncu için "Zarafeti bile elbiseyi kurtaramamış" yorumları yapıldı.

Bizim Hikaye, Yasak Elma ve Üç Kuruş gibi iddialı dizilerde rol alan güzel oyuncu Nesrin Cavadzade zaman zaman kıyafet tercihleriyle gündeme geliyor. Bir davete katılan oyuncunun korse detaylı elbisesi takipçileri tarafından hiç beğenilmedi.

"KORKUNÇ BİR ELBİSE"

Boncuklarla kaplı ışıltılı bir elbise giyen Cavadzade'nin elbisesinin bel kısmındaki korse detayı hiç beğenilmedi. Abartılı elbisesine bir de abartılı küpe takarak saçlarını açık bırakan oyuncu, verdiği pozları Instagram hesabından yayınladı. Tarzı beğenilmeyen oyuncunun paylaşımına "Zarafeti bile elbiseyi kurtaramamış" ve "Korkunç bir elbise" yorumu yapıldı.

İşte Nesrin Cavadzade'nin elbise için yapılan bazı yorumlar...

Korse detaylı elbise giyen Nesrin Cavadzade'nin tarzı hiç beğenilmedi
Korse detaylı elbise giyen Nesrin Cavadzade'nin tarzı hiç beğenilmedi
Korse detaylı elbise giyen Nesrin Cavadzade'nin tarzı hiç beğenilmedi

Nesrin Cavadzade, Üç Kuruş, 3. Sayfa, Magazin, Moda, Son Dakika

Son Dakika Moda Korse detaylı elbise giyen Nesrin Cavadzade'nin tarzı hiç beğenilmedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Korse detaylı elbise giyen Nesrin Cavadzade'nin tarzı hiç beğenilmedi - Son Dakika
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