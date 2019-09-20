Son Dakika Haberleri: Korse ve atletten 350 bin tl'lik kaçak cep telefonları çıktı
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Korse ve atletten 350 bin tl'lik kaçak cep telefonları çıktı

1 saat önce

TRABZON'da Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin denetimlerinde, havalimanında Türkmenistan uyruklu 1'i kadın, 3 şüpheli yolcunun, beline sardığı korse ve x-ray cihazına yakalanmaması için özel tasarlanan atlete yerleştirilen piyasa değeri yaklaşık 350 bin TL'lik 86...

Korse ve atletten 350 bin tl'lik kaçak cep telefonları çıktı, System.String[]

TRABZON'da Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin denetimlerinde, havalimanında Türkmenistan uyruklu 1'i kadın, 3 şüpheli yolcunun, beline sardığı korse ve x-ray cihazına yakalanmaması için özel tasarlanan atlete yerleştirilen piyasa değeri yaklaşık 350 bin TL'lik 86 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Trabzon Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Trabzon Havalimanı'nda kaçakçılığa yönelik kontrol ve denetimleri sırasında, şüphe üzerine Birleşik Arap Emirliklerindeki Sharjah Havalimanı'ndan Trabzon Havalimanı'na gelen Türkmenistan uyruklu R. G. M.B. ve A. O.'nun davranışlarından şüphelenerek arama yaptı. Ekipler, aramalarında, şüphelilerden birinin beline sardığı korseye gizlediği 31 adet kaçak cep telefonu olduğunu, diğer şüphelinin x-ray cihazına yakalanmaması için özel tasarlanan atlet üzerinde oluşturduğu ceplere 55 adet kaçak cep telefonu yerleştirdiğini tespit etti. Şüphelilerin bagajlarında da yapılan aramalarda toplam 86 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Piyasa değeri yaklaşık 350 bin TL olduğu belirlenen ve yurda kaçak olarak sokulmak istenen cep telefonlarını el konulurken, gözaltına alınan yabancı uyruklu yolcular da sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü, Türkmenistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 03:32 Kaynak: DHA
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