Korsefit yeni ürünü Erkek Terletici Sauna Kemer ile büyük ilgi gördü - Son Dakika

Korsefit yeni ürünü Erkek Terletici Sauna Kemer ile büyük ilgi gördü

06.04.2021 14:30
Korsefit yeni ürünü Erkek Terletici Sauna Kemer ile büyük ilgi gördü, System.String[]

Korsefit markası tarafından üretilen erkek terletici sauna kemeri kilo problemi yaşayan ve daha fit görünmek isteyen erkeklerin gözdesi oldu.

Korsefit markası tarafından üretilen erkek terletici sauna kemeri kilo problemi yaşayan ve daha fit görünmek isteyen erkeklerin gözdesi oldu.

Pandemi döneminde spor salonları kapanınca iş sonrası spor yapmaya fırsat kalmadı. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle hafta sonu evde geçirmek zorunda kalan erkekler kilo vermede sıkıntılar yaşadılar. Korsefit erkeklere özel Erkek Terletici Sauna Kemer ile bu konuya çözüm getirdi.

Erkeklerin bu kemer sayesinde evde spor yaparak ya da oturduğu yerden kilo verebildiğini söyleyen Korsefit'in CEO'su Kaan Ciğerci, "Sauna eşofmanlardan sonra bölgesel zayıflamaya yardımcı olan terletici sauna kemerler de büyük kolaylık sağlıyor. Sadece belli bölgelerde yoğunlaşan kiloları vermek için kullanılan kemerlerimiz son teknoloji ile üretilmektedir" dedi.

Ürün ile alakalalı olarak bilgilendirmelerine devam eden Kaan Ciğerci, "Erkeklerde kilo fazlalığı genelde göbek ve karın bölgesinde toplanır. Bu fazlalıklardan kurtulmak için tüm vücut için üretilen termal korseleri kullanmak gereksiz olacaktır. Bölgesel zayıflamaya destek olan sauna kemer, fazla yağlardan kurtulmak için yardımcıdır. Korsefit olarak Erkek Terletici Sauna Kemer ürününü erkekler için özel olarak tasarlayarak nanoteknoloji ile ürettik. Piyasaya sürüldüğü ilk günden itibaren zayıflamak isteyen erkekler bu ürüne büyük ilgi gösteriyor" şeklinde konuştu.

Ciğerci son olarak da marka ile ilgili, "Korsefit, RHK Tekstil şirketinin bünyesinde, 2014 yılında kurulduk. 2002 yılından bu yana tekstil sektörü faaliyetlerine devam ediyoruz. İç çamaşırı ve korse ürünlerini 2014 yılından itibaren üretmeye başladık. Bu sektördeki ürünlerin marka çalışmalarında özellikle İnstagram'dan yararlanıyoruz. Ürünlerimiz zayıflamak isteyenler tarafından çok rağbet görmektedir" dedi. - ANKARA

Korsefit yeni ürünü Erkek Terletici Sauna Kemer ile büyük ilgi gördü

Pandemi, CEO, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Korsefit yeni ürünü Erkek Terletici Sauna Kemer ile büyük ilgi gördü - Son Dakika


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