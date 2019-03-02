Son Dakika Haberleri: Korsesinden 5 Kilo 619 Gram Kokain Çıktı

Korsesinden 5 Kilo 619 Gram Kokain Çıktı

56 dakika önce

Haber: Çağatay KENARLI, İSTANBUL DHAAtatürk Havalimanı'nda Brezilya'dan gelen bir kişinin üzerindeki korselere gizlenmiş 5 kilo 619 gram kokain ele geçirildi.

Korsesinden 5 Kilo 619 Gram Kokain Çıktı, System.String[]
Haber: Çağatay KENARLI, İSTANBUL DHA

Atatürk Havalimanı'nda Brezilya'dan gelen bir kişinin üzerindeki korselere gizlenmiş 5 kilo 619 gram kokain ele geçirildi. 

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele şube Müdürlüğü ekipleri, yurtdışından Türkiye'ye uyuşturucu madde sokulacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Polis, 21 Şubat'ta Brezilya'nın Sao Paulo şehrinden Atatürk Havalimanı'na gelen, yürüyüş şekli ve davranışlarından şüphelendiği Almanya'da yaşayan Türk vatandaşı B.A.'yı takibe aldı. Polis, B.A.'nın üst aramasında beline ve bacaklarındaki korselerde 5 kilo 619 gram kokain ele geçirildi.  Kokainin yaklaşık 1,5 milyon lira olduğu belirtilirken  B.A. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

OPERASYON POLİS KAMERASINDA 

Operasyon, Atatürk Havalimanı'nda bulunan güvenlik kameraları ve polis kameralarına yansıdı. Ekiplerin gözaltına aldığı şüpheli B.A.'nın üst aramalarının yapılması ve bu sırada uyuşturucu maddeleri taşıdığı korselerin bulunması görüntülendi.

Görüntü Dökümü

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(GÜVENLİK-POLİS KAMERASI)

-Şüpheli B.A.'nın havalimanında yürümesi

-Polis ekipleri tarafından şüphelinin üst aramasının yapılması

-Uyuşturucu maddelerin taşındığı korseler 

-ekiplerin korseleri bulması ve çıkartması

-Genel ve detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 12:28 Kaynak: DHA

Polis, İstanbul, Brezilya, Güncel
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