Son Dakika Haberleri: Korsesinden uyuşturucu çıktı
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Korsesinden uyuşturucu çıktı

1 saat önce

Isparta'da beline taktığı korse ile uyuşturucu madde ticareti yapan kişi gözaltına alındı.

Korsesinden uyuşturucu çıktı, System.String[]
Isparta'da beline taktığı korse ile uyuşturucu madde ticareti yapan kişi gözaltına alındı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirlerarası otobüs terminalinde denetimlerini sürdürdü. Narkotik ekipleri Antalya'dan gelen bir otobüste yaptığı denetimlerde, A.K. ve R.K. isimli 2 şüpheliye üst araması yaptı. Şüphelilerden A.K.'nin belindeki korseyi inceleyen polis, içerisine gizlenmiş 56 adet extacy hap ele geçirirken, 2 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ISPARTA
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 10:41 Kaynak: İHA
Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Isparta, 3. Sayfa
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