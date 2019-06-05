Korsesinden uyuşturucu çıktı
1 saat önce
Isparta'da beline taktığı korse ile uyuşturucu madde ticareti yapan kişi gözaltına alındı.
Isparta
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 10:41 Kaynak: İHA
'da beline taktığı korse ile uyuşturucu madde ticareti yapan kişi gözaltına alındı.
Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, şehirlerarası otobüs terminalinde denetimlerini sürdürdü. Narkotik ekipleri Antalya
'dan gelen bir otobüste yaptığı denetimlerde, A.K. ve R.K. isimli 2 şüpheliye üst araması yaptı. Şüphelilerden A.K.'nin belindeki korseyi inceleyen polis, içerisine gizlenmiş 56 adet extacy hap ele geçirirken, 2 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ISPARTA
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