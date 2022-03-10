Korsika Adası, bağımsızlık yanlısı aktiviste destek protestolarıyla çalkalanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Korsika Adası, bağımsızlık yanlısı aktiviste destek protestolarıyla çalkalanıyor

10.03.2022 14:18
Korsika Adası, bağımsızlık yanlısı aktiviste destek protestolarıyla çalkalanıyor

Fransa'nın bağımsızlık talepleriyle gündeme gelen Korsika Adası, Fransa'da tutuklu olan Yvan Colonna'nın 2 Mart'ta saldırıya uğramasının ardından başlayan protestolar nedeniyle karıştı.

Fransa'nın bağımsızlık talepleriyle gündeme gelen Korsika Adası, Fransa'da tutuklu olan Yvan Colonna'nın 2 Mart'ta saldırıya uğramasının ardından başlayan protestolar nedeniyle karıştı.

Ülke basınındaki haberlere göre, Korsika'nın Fransız Valisi Claude Erignac'ı 1998'de suikastla öldürmekten hükümlü Colonna, tutuklu bulunduğu Arles Cezaevi'nde 2 Mart'ta başka bir mahkumun saldırısına uğradı.

Adada, saldırının ardından komaya giren bağımsızlık yanlısı Colonna'ya destek için ilk olarak 6 Mart'ta geniş katılımlı destek gösterisi düzenlendi.

Korsika'nın Ajaccio, Bastia ve Calvi kentlerinde pazar gününden bu yana yapılan irili ufaklı çok sayıda gösteri, şiddet olaylarına sahne oldu.

Özellikle Bastia ve Ajaccio kentlerinde gençler, pazartesi gününden bu yana yönetim binaları önünde toplanıyor.

Sokaklara barikat kuran, çöp konteynerlerini, istif raflarını ve mazgalları ateşe veren gençler, güvenlik güçleriyle çatıştı.

Dün itibarıyla Ajaccio'da 14, Bastia ve Calvi kentlerinde ise 23 kişi yaralandı.

Bazı protestocular, kapalı olan adliye binasına girerek ilk katını ateşe verdi.

İtfaiye yetkilileri, yangının üst katlara yayılmadan söndürüldüğünü bildirdi.

Ada yönetimi, göstericilerin molotofkokteyli, demir bilye, sapan ve el yapımı patlayıcılar fırlattığını, güvenlik güçlerinin protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandığını duyurdu.

Öte yandan, Le Canard Enchaine dergisi, 9 Mart sayısında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Korsika'daki bağımsızlık yanlısı ulusalcıların seçimde desteğini almak için, Ada'nın 1998'deki Fransız Valisini öldüren suikastçılarla gizlice görüştüğü, Colonna'nın saldırıya uğramasının bunu sekteye uğrattığını iddia etti.

YORUMLAR
500
Aydemir 12 Mart destanını TBMM'ye taşıdı Aydemir 12 Mart destanını TBMM'ye taşıdı ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, LDLC ASVEL maçının hazırlıklarına başladı ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, LDLC ASVEL maçının hazırlıklarına başladı

Bağımsızlık, Ajaccio, Fransa, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Korsika Adası, bağımsızlık yanlısı aktiviste destek protestolarıyla çalkalanıyor - Son Dakika


Son Dakika
14:08 Uydu görüntüleriyle kare kare savaş: Mariupol artık bir virane! Hastane mi, askeri üs mü?
14:04 Uçaktan duyurdu! Ukrayna'nın nükleer tesislerini konuşmak için acilen Antalya'ya geliyor
13:59 Zincir marketlerde satılıyor! Ünlü bir markaya ait tavuktan demir parçası çıktı!
13:58 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Putin, Zelenski ile buluşabilir ama laf olsun diye değil
12:36 İstanbul'da trafikte kar rahatlığı: Boş yollar havadan görüntülendi!
12:40 Sanki Yargı dizisinden bir sahne! Parkta asılı bulan hakime Çiğdem, savcı eşinden boşandığı için intihar etmiş
13:35 Spor Toto 1. Lig, TFF 2 ve 3. Lig maçları hava durumu sebebiyle 1 hafta ertelendi!
13:31 Burası Muş: Yine bir zincir market, yine raflarda yağ yok! Bilin bakalım nerede?
13:28 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Antalya'daki zirve sonrası ilk açıklama: Diplomasiye devam!
13:11 Rusya Dışişleri Bakanı: Ukrayna kameralara oynuyor, görüşmek için görüşüyor, çözüm odaklı değil!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 14:28:54. #1.12#
SON DAKİKA: Korsika Adası, bağımsızlık yanlısı aktiviste destek protestolarıyla çalkalanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement