Korsika Adası'nda 200 Hektarlık Alan Yangında Kül Oldu - Son Dakika
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Korsika Adası'nda 200 Hektarlık Alan Yangında Kül Oldu

26.07.2023 12:59

Fransa'nın güneyindeki Korsika Adası'nda gece başlayan yangında, Korsika Adası'ndaki Haute-Corse bölgesinde bulunan Corbara, Pigna ve Santa-Reparata-Di-Balagna yerleşim yerlerini tehdit eden ve hızla ilerleyen yangında şu ana kadar 200 hektarlık alan kül oldu. Bölgede 200 itfaiyeci yangınla mücadele ederken, 100'den fazla kişi güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi. Turistik faaliyetlerin yoğun olduğu bölgede yangın nedeniyle kırmızı alarm durumuna geçildi.

Fransa'nın güneyindeki Korsika Adası'nda gece başlayan yangında 200 hektarlık alan alevlere teslim oldu.

Fransız basınındaki haberlere göre, Korsika Adası'ndaki Haute-Corse bölgesinde gece yarısı yangın çıktı.

Corbara, Pigna ve Santa-Reparata-Di-Balagna yerleşim yerlerini tehdit etmeye başlayan ve hızla ilerleyen yangında şu ana kadar 200 hektarlık alan kül oldu.

Bölgede 200 itfaiyeci alevlerle mücadele ederken, 100'den fazla kişi güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi.

Turistik faaliyetlerin de yoğun olduğu bu bölgede yangın nedeniyle kırmızı alarm durumuna geçildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Korsika Adası'nda 200 Hektarlık Alan Yangında Kül Oldu - Son Dakika
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