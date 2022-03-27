Korsika Adası'nda düzenlenen gösterilerde çatışma çıktı - Son Dakika
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Korsika Adası'nda düzenlenen gösterilerde çatışma çıktı

27.03.2022 23:58
Korsika Adası'nda düzenlenen gösterilerde çatışma çıktı

Fransa'nın Akdeniz'deki adası Korsika'da bağımsızlık yanlısı aktivist Yvan Colonna'nın ölümün ardından düzenlenen gösterilerde eylemciler ile polis arasında çatışma çıktı.

Fransa'nın Akdeniz'deki adası Korsika'da bağımsızlık yanlısı aktivist Yvan Colonna'nın ölümün ardından düzenlenen gösterilerde eylemciler ile polis arasında çatışma çıktı.

Ada'nın Bastia ve Furiani kentlerinde, Colonna'nın 25 Mart'taki cenaze merasiminde Fransa milli marşının okunmasına tepki için karakolların önünde bağımsızlık yanlısı sendikaların çağırısıyla eylemler yapıldı.

Yüzlerce kişinin katıldığı gösterilerde polis ile eylemciler arasında çatışma yaşandı. Polis şişe, taş, molotof kokteyli ve çeşitli maddeler atan protestoculara biber gazıyla müdahale etti.

Eylemciler çöp bidonlarını ateşe verdi.

Korsika Valisi Claude Erignac'ı öldürmekten hüküm giyen Colonna, tutuklu bulunduğu Fransa'nın Arles kentindeki cezaevinde 2 Mart'ta bir başka hükümlü tarafından saldırıya uğramış ve komaya girmişti. Colonna, 21 Mart'ta hayatını kaybetmişti. Bunun üzerine, Korsika'da sendikaların çağrısıyla Colonna'ya destek için farklı günlerde birçok gösteri düzenlenmişti. Gösterilerde şiddet olayları meydana gelmiş ve çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

Olayların ardından adaya giden İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Korsika Adası'nın "özerkliğini" kabul edebileceklerini açıklamıştı.

Korsika Adası'nda yetkililerin uzun yıllardır yaptığı "özerklik" taleplerine art arda gelen hükümetler olumsuz yanıt veriyordu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 2017'de cumhurbaşkanı seçimi kampanyası döneminde Korsika Adası'na "özerklik" kazandıracağına yönelik vaatte bulunmuştu.

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Bağımsızlık, Çatışma, Fransa, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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